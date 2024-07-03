Новий посол Італії має намір докладати максимум зусиль для інтеграції італійських компаній в українську економічну структуру

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Новопризначений посол Італійської Республіки в Україні Карло Формоза, який у середу, 3 липня, розпочав виконання обов'язків, пообіцяв докладати максимум зусиль, щоб сприяти інтеграції італійських компаній в українську економічну структуру.

"Я активно працюватиму з динамічною бізнес-спільнотою в Україні та докладатиму максимум зусиль, щоб сприяти інтеграції італійських компаній в українську економічну структуру. Італія має намір відігравати провідну роль у майбутньому відновленні України, і у зв'язку з цим ми працюємо над організацією Конференції з відновлення України у 2025 році", - сказав він у своєму вітальному слові.

Посол наголосив, що з гордістю розпочинає свою дипломатичну місію і для нього велика честь представляти Італію - одного з найближчих союзників України.

Окремо він зазначив, що Італія підтримує Україну на шляху до вступу в Європейський Союз, а також на шляху фундаментальних структурних реформ.

"У цьому контексті наше посольство відіграє провідну роль цього року через координацію Групи підтримки послів "Великої сімки" в Києві", - сказав дипломат.

Крім того, він додав, що також велику увагу буде приділено поширенню італійської мови та культури, інтерес до яких є серед українців.

"Між українським та італійським народами існує сильне почуття взаємної симпатії та спорідненості, і ми примножуватимемо ці здобутки для подальшої інтенсифікації відносин між двома країнами. Чудово інтегрована українська громада, що мешкає в Італії, є однією з найбільших у Європі, і від лютого 2022 року ми відчинили свої двері для понад 170 тисяч біженців, переважно жінок і дітей, які рятуються від війни", - заявив Формоза.