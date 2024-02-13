Агенція відновлення України запрошує на будівельний форум БUDUYСЕБЕ 2024
БUDUYСЕБЕ 2024 - це 3 бізнес конференції:
PROELECTRO - 14.02.24 - для електриків, виконробів, забудовників
БUDUYСЕБЕ 2024 - 15.02.24 - для всіх будівельників та майстів
PROЕКТАНТ - 16.02.24 - безкоштовно для проектувальників та архітекторів
які пройдуть в рамках міжнародної виставки KyivBuild 2024.
Ці події об'єднають провідних експертів, інноваторів та ентузіастів будівництва з усієї країни.
Що тебе чекає:
- Ексклюзивні майстер-класи від виробників.
- Панельні дискусії з ТОП-майстрами
- Огляд найновіших тенденцій та інновацій у будівництві.
- Можливість поспілкуватися з професіоналами та однодумцями.
Квитки ще є у продажу: https://bit.ly/4amzCsz
Дата та місце події:
14-16 лютого 2024, м. Київ, пр-т Броварський, 15, МВЦ
Дізнатися більше:
Хочете дізнатися більше про BUDUYСЕБЕ 2024? Відвідайте офіційний сайт події: https://bit.ly/482dEtp