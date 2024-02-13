Агенція відновлення України запрошує на будівельний форум БUDUYСЕБЕ 2024

БUDUYСЕБЕ 2024 - це 3 бізнес конференції:

PROELECTRO - 14.02.24 - для електриків, виконробів, забудовників

БUDUYСЕБЕ 2024 - 15.02.24 - для всіх будівельників та майстів

PROЕКТАНТ - 16.02.24 - безкоштовно для проектувальників та архітекторів

які пройдуть в рамках міжнародної виставки KyivBuild 2024.

Ці події об'єднають провідних експертів, інноваторів та ентузіастів будівництва з усієї країни.

Що тебе чекає:

- Ексклюзивні майстер-класи від виробників.

- Панельні дискусії з ТОП-майстрами

- Огляд найновіших тенденцій та інновацій у будівництві.

- Можливість поспілкуватися з професіоналами та однодумцями.

Квитки ще є у продажу: https://bit.ly/4amzCsz

Дата та місце події:

14-16 лютого 2024, м. Київ, пр-т Броварський, 15, МВЦ

Дізнатися більше:

Хочете дізнатися більше про BUDUYСЕБЕ 2024? Відвідайте офіційний сайт події: https://bit.ly/482dEtp