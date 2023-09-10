Політика

03:41 10.09.2023

У серпні росіяни завдавали по Україні ударів озброєнням, випущеним у третьому кварталі 2023 року - ГУР Міноборони

2 хв читати

Таке зване високотехнологічне озброєння, що випускається на підприємствах РФ, відразу передається в російські війська, і відразу застосовується по території України, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький.

“Минулого року вони (росіяни – ІФ-У) повністю перевели економіку на військовий лад. Оборонно-промисловий комплекс сьогодні намагається наростити свої зусилля щодо випуску, як вони називають, високотехнологічних видів озброєння. І ми бачимо, що ті ж удари, які зараз завдаються, особливо починаючи з травня місяця, те, що випускається на їхніх підприємствах, одразу йде у війська, і одразу застосовується по нашій державі”, - сказав він на щорічній зустрічі “Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука.

Як приклад, Скибицький навів завданий росіянами удар по Кривому Розі травні, зазначивши, що ракети були випущені у квітні.

"Те саме - ракетні удари в серпні місяці, а ракетне озброєння було випущено в третьому кварталі цього року", - повідомили в ГУР.

У розвідці наголосили, що для припинення російських атак необхідно нейтралізувати випуск такої продукції, яка застосовується для військових цілей.

“Тут ми працюємо разом із міжнародною спільнотою, тому що є багато аспектів. Це і міжнародні санкції щодо постачання відповідних застосовуваних комплектуючих елементів. Це перекриття всіх каналів постачання через інші країни, через деякі країни, які не приєдналися до міжнародних санкцій. І третій аспект – військовий, це завдання ударів, знищення підприємств, які виробляють смертоносне озброєння”, - розповів Скибицький.

За його словами, на даний момент у РФ у війну проти України залучено всю державу. “Це передбачає збройні сили, силові структури, це потужні заходи щодо мобілізації. Просто так за три місяці вони мобілізували 310 тисяч військовослужбовців, котрі “влилися” у збройні сили”, - заявили в ГУР.

Коментуючи ситуацію із застосуванням дронів на фронті, він підкреслив, що "поле бою на сьогоднішній день абсолютно відкрите для двох сторін".

“Чому складно проводити зараз якісь наступальні, контрнаступальні операції та дії, тому що сучасні безпілотні літальні апарати дозволяють дуже швидко знімати всю інформацію. Колона танків – дві-три хвилини та інформація про переміщення колони танків буде вже в артилерійському підрозділі. Дві-три хвилини – і вже буде готовий до завдання удару. Таким чином, протягом десяти хвилин приймається рішення та завдаються ударів”, - пояснив Скибицький.

Також у розвідці вказали, що на сьогоднішній день лінійка безпілотних літальних апаратів дуже велика, і "жоден з підрозділів не йде на полі бою, якщо він не має свого БПЛА".

"Один дрон може вивести з ладу обладнання, яке коштує мільйони доларів", - сказав він.

Теги: #україна #війна #yes_annual_meeting

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:26 10.09.2023
Умеров: нам потрібно впровадити нову філософію ставлення до воїнів

Умеров: нам потрібно впровадити нову філософію ставлення до воїнів

00:31 10.09.2023
Буданов розповів про просування контрнаступу, головна проблема - мінування та безліч дронів-камікадзе

Буданов розповів про просування контрнаступу, головна проблема - мінування та безліч дронів-камікадзе

00:29 10.09.2023
Суд узяв під варту полковника ДСНС через розкрадання палива - ГБР

Суд узяв під варту полковника ДСНС через розкрадання палива - ГБР

00:16 10.09.2023
Буданов: жоден цивільний не постраждав внаслідок атак "невідомих дронів" в РФ

Буданов: жоден цивільний не постраждав внаслідок атак "невідомих дронів" в РФ

23:49 09.09.2023
"Обмежено придатних" в Україні більше не буде, - омбудсмен

"Обмежено придатних" в Україні більше не буде, - омбудсмен

23:40 09.09.2023
Росіяни докладатимуть будь-яких зусиль для утримання Кримського півострова - ГУР Міноборони України

Росіяни докладатимуть будь-яких зусиль для утримання Кримського півострова - ГУР Міноборони України

23:26 09.09.2023
РФ розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону з Україною - Скибицький

РФ розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону з Україною - Скибицький

23:06 09.09.2023
Буданов не вважає, що війна РФ проти України буде довготривалою

Буданов не вважає, що війна РФ проти України буде довготривалою

22:49 09.09.2023
РФ зосередила в Україні понад 420 тис. своїх військових - ГУР Міноборони

РФ зосередила в Україні понад 420 тис. своїх військових - ГУР Міноборони

22:39 09.09.2023
Вся лінія фронту працює на Starlink – Буданов

Вся лінія фронту працює на Starlink – Буданов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ, РОБОТА ППО – КМВА

Зеленський наголошує на проблемі проведення виборів на окупованих територіях

Будь-які обмеження українського експорту зараз нарощують завдані нам РФ руйнування - Зеленський у зверненні до учасників саміту Тримор'я в Румунії

Зеленський прийме рішення щодо закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою Стефанішиною

ВР підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони України

ОСТАННЄ

У КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ, РОБОТА ППО – КМВА

Україна працює над механізмами залучення коштів за рахунок заморожених активів РФ для їх конфіскації – заступник глави ОП

Зеленський наголошує на проблемі проведення виборів на окупованих територіях

Будь-які обмеження українського експорту зараз нарощують завдані нам РФ руйнування - Зеленський у зверненні до учасників саміту Тримор'я в Румунії

Порошенко: Головне завдання нового міністра оборони - ефективне і прозоре забезпечення ЗСУ

Зеленський і прем'єр Данії обговорили в Києві новий пакет оборонної допомоги

Зеленський прийме рішення щодо закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою Стефанішиною

ВР реформувала Службу дисциплінарних інспекторів ВРП на виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Чорноморська зернова ініціатива має відновитися без додаткових вимог або обмежень РФ - посол України в Туреччині

Блінкен: Американо-данські відносини важливі як ніколи, оскільки ми разом працюємо над підтримкою України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА