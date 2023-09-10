У серпні росіяни завдавали по Україні ударів озброєнням, випущеним у третьому кварталі 2023 року - ГУР Міноборони

Таке зване високотехнологічне озброєння, що випускається на підприємствах РФ, відразу передається в російські війська, і відразу застосовується по території України, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький.

“Минулого року вони (росіяни – ІФ-У) повністю перевели економіку на військовий лад. Оборонно-промисловий комплекс сьогодні намагається наростити свої зусилля щодо випуску, як вони називають, високотехнологічних видів озброєння. І ми бачимо, що ті ж удари, які зараз завдаються, особливо починаючи з травня місяця, те, що випускається на їхніх підприємствах, одразу йде у війська, і одразу застосовується по нашій державі”, - сказав він на щорічній зустрічі “Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука.

Як приклад, Скибицький навів завданий росіянами удар по Кривому Розі травні, зазначивши, що ракети були випущені у квітні.

"Те саме - ракетні удари в серпні місяці, а ракетне озброєння було випущено в третьому кварталі цього року", - повідомили в ГУР.

У розвідці наголосили, що для припинення російських атак необхідно нейтралізувати випуск такої продукції, яка застосовується для військових цілей.

“Тут ми працюємо разом із міжнародною спільнотою, тому що є багато аспектів. Це і міжнародні санкції щодо постачання відповідних застосовуваних комплектуючих елементів. Це перекриття всіх каналів постачання через інші країни, через деякі країни, які не приєдналися до міжнародних санкцій. І третій аспект – військовий, це завдання ударів, знищення підприємств, які виробляють смертоносне озброєння”, - розповів Скибицький.

За його словами, на даний момент у РФ у війну проти України залучено всю державу. “Це передбачає збройні сили, силові структури, це потужні заходи щодо мобілізації. Просто так за три місяці вони мобілізували 310 тисяч військовослужбовців, котрі “влилися” у збройні сили”, - заявили в ГУР.

Коментуючи ситуацію із застосуванням дронів на фронті, він підкреслив, що "поле бою на сьогоднішній день абсолютно відкрите для двох сторін".

“Чому складно проводити зараз якісь наступальні, контрнаступальні операції та дії, тому що сучасні безпілотні літальні апарати дозволяють дуже швидко знімати всю інформацію. Колона танків – дві-три хвилини та інформація про переміщення колони танків буде вже в артилерійському підрозділі. Дві-три хвилини – і вже буде готовий до завдання удару. Таким чином, протягом десяти хвилин приймається рішення та завдаються ударів”, - пояснив Скибицький.

Також у розвідці вказали, що на сьогоднішній день лінійка безпілотних літальних апаратів дуже велика, і "жоден з підрозділів не йде на полі бою, якщо він не має свого БПЛА".

"Один дрон може вивести з ладу обладнання, яке коштує мільйони доларів", - сказав він.