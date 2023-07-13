Лобісти викинули ЗМІ, представників громадських організації та мерів із обговорення "містобудівної реформи" - законопроєкту 5655

Опонентів містобудівної реформи, серед яких громадські організації, представники місцевого самоврядування та ЗМІ, лобісти викинули з онлайн обговорення законопроєкту 5655 із представниками Європарламенту. Про це повідомляє журналістка та представниця руху "Чесно" Ірина Федорів.

"11 липня відбулося обговорення містобудівної "реформи". Із учасників були заявлені лідерка партії "Слуга народу" і авторка законопроєкту 5655 Олена Шуляк, віцепрем'єр Олександр Кубраков і його заступниця Олександра Азархіна. Обговорення мало відбутися з нашими європейськими партнерами. Називався захід "Комітет регіонів та Європарламент по 5655"… Тут варто сказати, що до прийняття 5655 у другому читанні діалогу зі стейкхолдерами, по суті, не було. Що ж відбувається зараз? Під час чергової zoom-зустрічі з європейськими партнерами всіх опонентів повикидали", - зазначає Ірина Федорів.

За її словами, всіх опонентів законопроєкту 5655 просто від’єднували від zoom-кола під час онлайн зустрічі, де окрім українських депутатів і урядовців були присутні депутати Європарламенту.

"Коли Рух "Чесно" викинули, виникло відчуття, що організатори вирішували, що ж із нами всіма робити. Повторна спроба дала зрозуміти, що організатори вирішують, коли/чи можуть долучити організації до обговорення. ..Ми намагалися зайти знову, але дива не сталося. Ті, хто просувають діджиталізацію як здобуток 5655, зокрема віцепрем'єр Михайло Федоров та представник TAPAS, брали участь в онлайн-заході і вкотре не змогли під час zoom-дзвінка допомогти стейкхолдерам із приєднанням до дискусії. От така вона, реальність діджиталізації і рівність доступу", - пише Федорів.

Після Руху "Чесно" викинули представницю Інституту законодавчих ідей , представницю архітекторів Анну Кирій, редакторці відділу політики "Дзеркала тижня" Інні Ведерніковій також не дали доступу до конференції. Також із зустрічі викинули Асоціацію міст України та майже десятьох мерів, зокрема мерів Києва, Львова, Миколаєва та Житомира.

"Це не вперше міністерство Кубракова бере участь у заходах, де опоненти містобудівної "реформи" – громадські організації, представники місцевого самоврядування, ЗМІ – сприймаються урядом як контактний зоопарк. Нас кличуть на подію в онлайн-форматі, де можна заблокувати звук або відключити від зустрічі. Більше того, після таких заходів, де громадські організації прямим текстом наголошували на тому, що імплементація законопроєкту неможлива, бо громадяни вимагають вето і є ризики, міністерство Кубракова все одно комунікувало подію так, як йому було вигідно", - резюмує представниця руху "Чесно".

Як повідомлялось, проти законопроєкту 5655 виступив громадський сектор, ЗМІ, органи місцевого самоврядування та НАЗК. Петиція з вимогою його ветувати набрала понад 42 тисячі голосів. Причини: порушуються права власників земельних ділянок, стимулюється масове самочинне будівництво, громадськість позбавляється прав контролю та впливу на забудовників, обмежуються права місцевого самоврядування та узаконюється безвідповідальність приватних контролерів.