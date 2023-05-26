Політика

13:53 26.05.2023

Украина откроет посольство в Мозамбике - глава МИД Кулеба

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Украина откроет посольство в Мозамбике - глава МИД Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси сообщил об открытии украинского посольства в Мапуту.

"Большая честь быть принятым президентом Мозамбика Филипе Ньюси. Благодарен за его солидарность с украинским народом. Мы договорились работать над активизацией двусторонних отношений на основе взаимного уважения и интересов. В качестве первого шага Украина откроет посольство в Мапуту", - написал Кулеба в Twitter.

 

Теги: #мид #посольство #мозамбик

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