На церемонії вручення премії Сахарова Зеленський звернеться до Європарламенту

На церемонії вручення премії Європейського парламенту відважному народу України президент Володимир Зеленський звернеться до європарламентарів за допомогою відео.

Про це у понеділок у Страсбурзі повідомив керівник пресслужби ЄП Жом Дюш Гільо.

Церемонія відбудеться у середу, 14 грудня, у Страсбурзі в Європейському парламенті опівдні.

"Як вам відомо, найголовніші теми грудневого пленарного засідання завжди включають нагородження премії Сахарова. Президент Європейського парламенту Роберта Мецола нагородить цією премією відважний український народ та президента України Володимира Зеленського, який звернеться (до парламенту) за допомогою відео. Роберта Мецола та низка представників українського громадянського суспільства будуть тут (у пресзалі) після церемонії, яка відбудеться опівдні, і дадуть відповіді на запитання преси", - сказав він.

Раніше ЄП анонсував, що премію Сахарова буде вручено засновнику евакуаційної медичної частини "Ангели Тайри" Юлії Паєвській, представникам руху громадського спротиву "Жовта стрічка", голові Центру громадянських свобод Олександру Матвійчуку, представникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександру Чекригіну та Станіславу Куликовському, а також меру Мелітополя Івану Федорову.

Крім того, у рамках пленарного засідання депутати обговорять ситуації в Україні у світлі руйнування РФ критичної інфраструктури, а у четвер відбудеться голосування резолюції про визнання Голодомору геноцидом.