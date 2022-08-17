Євроінтеграційні підкомітети буде створено у ВР до 29 серпня – Стефанчук

У Верховній Раді планують до 29 серпня створити спеціальні підкомітети, які займатимуться питаннями європейської інтеграції України, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"До 29 серпня всі підкомітети мають бути створені. Цього тижня я зберу голів комітетів для того, щоб дізнатися, як триває підготовка. І з 29-го числа ми починаємо діяти за новими правилами, пов'язаними зі структурою комітетів, проходженням законопроєктів у парламенті, підготовкою змін до регламенту, які це узаконять, з підвищеною експертизою цих законопроєктів і з боку Кабінету Міністрів, і з боку парламенту", – сказав Стефанчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

При цьому, за його словами, у ВР також визначать точну кількість директив, які необхідно імплементувати у вітчизняне законодавство, щоб "Україна отримала чергове "так" від Європейського Союзу".

Раніше Стефанчук поінформував, що у зв'язку з необхідністю підготовки та ухвалення євроінтеграційних законопроєктів і документів, що стосуються виконання рекомендацій Європейської Комісії щодо надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу, в парламентських комітетах створять спеціальні підкомітети.

Крім того, в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" він також зазначав, що Верховна Рада та Кабінет Міністрів України напрацювали процедуру підготовки євроінтеграційних законопроєктів, згідно з якою до 29 серпня вони мають містити спеціальні таблиці відповідності директивам та регламенту ЄС.