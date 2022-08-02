Стефанчук: У Верховній Раді найближчими днями з'явиться законопроєкт про реформування КС у частині відбору суддів на конкурсних засадах

У Верховній Раді на виконання вимог Європейської комісії найближчими днями буде зареєстровано законопроєкт про реформування Конституційного Суду України у частині відбору суддів на конкурсних засадах, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Абсолютно логічно, що перше завдання, поставлене перед Україною (серед семи блоків реформ, виконання яких визначено умовою для збереження Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу - ІФ), - це питання реформування Конституційного Суду у частині відбору суддів на конкурсних засадах. Напрацьовується окремий законопроєкт. Наскільки мені відомо, він найближчими днями має бути внесений до Верховної Ради, буде зареєстрований, і я дуже сподіваюся, що на одному з найближчих засідань ми зможемо проголосувати його вже в першому читанні", - сказав спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Водночас він наголосив на тому, що "важливо не зупинитися на цій точковій реформі", тому Верховна Рада планує незабаром розглянути у другому читанні законопроєкт про конституційну процедуру (№4533), який було прийнято за основу 15 квітня 2021 року.

"Це закон, яким фактично унормується регламент Конституційного Суду: порядок розгляду всіх заяв, скарг, петицій, що надходять до суду. На жаль, до сьогодні це не унормовано на рівні закону, а лише на рівні внутрішнього регламенту КС. Це неправильно, оскільки у цій частині немає відповідності Конституції, згідно з якою органи державної влади можуть діяти лише способом, передбаченим законом", - пояснив Стефанчук.