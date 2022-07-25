Політика

14:55 25.07.2022

Стефанчук пояснив важливість визнання США Росії державою-спонсором тероризму

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Стефанчук пояснив важливість визнання США Росії державою-спонсором тероризму

Статус "держава-спонсор тероризму" закріплений у законодавстві Сполучених Штатів Америки, тому важливо, щоб саме США визнали Російську Федерацію такою, повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Дуже важливо, щоб саме Сполучені Штати визнали Росію державою-спонсором тероризму, оскільки цей статус закріплений саме на рівні законодавства США. І чим швидше Штати ухвалять цей статус для Російської Федерації, тим сильніше ми наблизимо нашу спільну перемогу", - сказав спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Він також нагадав, що український парламент ще 3 травня звернувся до Палати представників та Сенату Конгресу США із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму.

"Цьому передувало наше спілкування зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі, ми порушували це питання. І саме у такий спосіб Україна дала свій пас із боку парламенту для того, щоб таке рішення було ухвалено. Я знаю, що воно наразі підтримується і на інших рівнях. Зокрема, Ненсі Пелосі сказала, що вони готові одноосібно, тобто на рівні Конгресу, впровадити такий статус стосовно Росії", - уточнив Стефанчук.

На його переконання, це рішення важливе не лише для України, а й для всього світу загалом, тому що країна, яка отримала такий статус, "стає остаточно вигнанцем і з нею вже ніхто не має справ, тому що розуміється, що всі угоди сприяють найвищому злу, яким є тероризм".

Крім того, спікер звернув увагу і на те, що "держава-терорист" та "держава-спонсор тероризму" юридично є двома різними статусами.

"Спонсор тероризму - це конкретна юридична категорія, і держав, які мають такий статус, - дуже небагато у світі. Тому визнання Російської Федерації саме державою-спонсором тероризму накладає на неї максимальну кількість заборон та обмежень у світі, тому що визнається, що ця держава за рахунок своїх коштів фінансує тероризм як явище у світі, який втілюється Збройними силами, які, власне, є терористом", - пояснив голова Верховної Ради.

Раніше посол США в Україні Бріджит Брінк заявила про те, що Сполучені Штати всерйоз розглядають питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму.

Теги: #рф #сша #тероризм #стефанчук

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