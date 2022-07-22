Політика

13:36 22.07.2022

У комітетах Верховної Ради планують створити спеціальні підкомітети з питань євроінтеграції - Стефанчук

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У комітетах Верховної Ради планують створити спеціальні підкомітети з питань євроінтеграції - Стефанчук

У кожному комітеті Верховної Ради планують створити спеціальні підкомітети, які займатимуться питаннями європейської інтеграції, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Ми хочемо в кожному комітеті зробити підкомітет з питань євроінтеграції, бо один профільний комітет інституційно не впорається з усією кількістю законопроєктів. Необхідно, щоб секторально були експертизи щодо кожного виду законопроєктів, щодо кожної галузі. І тоді ми вийдемо на гармонійне співвідношення європейськості та якості наших законопроєктів", - сказав голова Верховної Ради у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Він також поінформував, що в парламенті було призначено представника, який "координуватиме всю діяльність, пов'язану з євроінтеграцією", який безпосередньо контактуватиме з віцепрем'єром з питань європейської інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Теги: #рада #євроінтеграція #стефанчук

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