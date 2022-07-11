Політика

17:31 11.07.2022

Зеленский поблагодарил Нидерланды за решение о выделении дополнительных EUR200 млн поддержки

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Зеленский поблагодарил Нидерланды за решение о выделении дополнительных EUR200 млн поддержки

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды за решение о предоставлении Украине дополнительного тяжёлого вооружения и EUR200 млн дополнительной финансовой поддержки.

"Я хочу отметить решение правительства Нидерландов о предоставлении нашему государству дополнительного тяжёлого вооружения, мы за это очень благодарны. Также могу сообщить о выделении EUR200 млн недавно дополнительной финансовой поддержки для Украины. Это решение правительства Нидерландов поможет обеспечить финансированием выплат для украинских учителей, медиков, пенсионеров", - сказал он на пресс-конференции по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве в понедельник.

Теги: #нидерланды #зеленский #рютте

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