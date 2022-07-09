Політика

15:42 09.07.2022

Довибори до Ради для обрання депутатів замість Лубінця і Новинського стануть можливі тільки після завершення воєнного стану в Україні - Стефанчук

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Довибори до Ради для обрання депутатів замість Лубінця і Новинського стануть можливі тільки після завершення воєнного стану в Україні - Стефанчук

Проведення довиборів до Верховної Ради для обрання народних депутатів замість Дмитра Лубінця і Вадима Новинського стане можливим тільки після завершення в Україні воєнного стану, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Після того як Верховна Рада підтримала кандидатуру пана Лубінця на посаду омбудсмена, він склав повноваження народного депутата, і у нас з'явилася вакансія. У зв'язку з тим, що в Україні діє воєнний стан, згідно з відповідним законом, ми не можемо проводити вибори в цей період, тому зараз ця посада залишатиметься вакантною. У період воєнного стану за жодним напрямком, за жодним мандатним округом не буде проводитися виборів - вони можливі тільки після завершення воєнного стану", - сказав спікер в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.

Він також нагадав, що напередодні парламент підтримав складання депутатських повноважень Вадимом Новинським.

"Тому ми поки що будемо працювати в тому форматі, який є у Верховній Раді, - це 420 народних депутатів", - наголосив Стефанчук.

Теги: #довибори #воєнний_стан

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