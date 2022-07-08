Політика

14:10 08.07.2022

Порошенко вимагає скасувати податки, які обтяжують волонтерську фінансову допомогу для армії та сімей загиблих і поранених

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Порошенко вимагає скасувати податки, які обтяжують волонтерську фінансову допомогу для армії та сімей загиблих і поранених

П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради закликав скасувати оподаткування волонтерської та благодійної допомоги на користь Збройних сил України, а також фінансову підтримку сім'ям загиблих та поранених на фронті.

"Я хотів би звернути увагу на волонтерство. Це – потужний ресурс нашої держави, який об’єднує Україну від сходу до заходу. 80% українців долучилися до цього, навіть перебуваючи за кордоном", – наводить слова Порошенка пресслужба "Євросолідарності".

Він зазначив, що гроші простих українців поступово вичерпуються, а внески підприємств, які спрямовують понад 4% прибутку на благодійність, оподатковуються 18%. Також оподатковується ПДФО фінансова допомога на користь сімей загиблих та поранених.

"Ми, народні депутати, зараз маємо прийняти необхідні законопроєкти, які дозволять вирішити хоча б два питання. Коли ми надаємо благодійну допомогу родині загиблих – не можна її обкладати ПДФО та іншими податками. У нас є кого обкладати податками. Коли ми надаємо допомогу пораненим – не можна її обкладати ПДФО та іншими податками. Нами внесений законопроєкт №7528, ми просимо поставити його на голосування у першому читанні і в цілому для того, щоб якнайшвидше вирішити цю проблему", – наголосив Порошенко.

"Другий законопроєкт №7506-1. Так само, як ми знімали обмеження під час концентрації коштів для боротьби з ковідом, так само нам зараз треба зняти обмеження, щоб благодійна допомога, яка йде благодійним організаціям і спрямовується виключно на підтримку Збройних сил України, також не була обтяжена податком на патріотизм", – наголосив він.

Теги: #порошенко #податки #пропозиція

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