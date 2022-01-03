Генконсульство України в Неаполі надає консульську допомогу українцеві Лавренчуку, затриманому в Італії на запит РФ – МЗС

Генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, який 17 грудня був затриманий в Італії за запитом Російської Федерації, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Суд м. Неаполь обрав українцю запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту. За сприяння генерального консульства громадянину було надано адвоката", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За його словами, нині консули та адвокат взаємодіють з італійськими правоохоронцями для з'ясування всіх причин затримання Євгена Лавренчука та захисту його законних інтересів.

"31 грудня нашого громадянина відвідав консул. Умови його утримання під вартою прийнятні, стан здоров'я задовільний. Консули підтримують зв'язок з адміністрацією пенітенціарної установи та рідними і тримають справу на особливому контролі", - зазначив спікер МЗС.

Раніше у Facebook-групі Free Eugene Lavrenchuk! повідомили, що український театральний режисер Євген Лавренчук з 17 грудня перебуває в італійському СІЗО у зв'язку із запитом Росії щодо його екстрадиції до РФ.

"За їх заявою, Євген, перебуваючи на території Росії 8 років тому, нібито вчинив кримінальне порушення. Наразі італійська сторона вивчає запит, поданий з Росії. Деталі справи не розголошуються, але відомо, що Євгена обвинувачують у фінансових порушеннях, які він нібито здійснив на території РФ", - йдеться у повідомленні у Facebook.