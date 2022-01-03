Політика

19:00 03.01.2022

Генконсульство України в Неаполі надає консульську допомогу українцеві Лавренчуку, затриманому в Італії на запит РФ – МЗС

1 хв читати
Генконсульство України в Неаполі надає консульську допомогу українцеві Лавренчуку, затриманому в Італії на запит РФ – МЗС

Генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, який 17 грудня був затриманий в Італії за запитом Російської Федерації, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Суд м. Неаполь обрав українцю запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту. За сприяння генерального консульства громадянину було надано адвоката", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За його словами, нині консули та адвокат взаємодіють з італійськими правоохоронцями для з'ясування всіх причин затримання Євгена Лавренчука та захисту його законних інтересів.

"31 грудня нашого громадянина відвідав консул. Умови його утримання під вартою прийнятні, стан здоров'я задовільний. Консули підтримують зв'язок з адміністрацією пенітенціарної установи та рідними і тримають справу на особливому контролі", - зазначив спікер МЗС.

Раніше у Facebook-групі Free Eugene Lavrenchuk! повідомили, що український театральний режисер Євген Лавренчук з 17 грудня перебуває в італійському СІЗО у зв'язку із запитом Росії щодо його екстрадиції до РФ.

"За їх заявою, Євген, перебуваючи на території Росії 8 років тому, нібито вчинив кримінальне порушення. Наразі італійська сторона вивчає запит, поданий з Росії. Деталі справи не розголошуються, але відомо, що Євгена обвинувачують у фінансових порушеннях, які він нібито здійснив на території РФ", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Теги: #мзс #італія #ніколенко #українець
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:50 03.01.2022
Посольство Білорусі в Україні надіслало ноту протесту українському МЗС у зв'язку з проведенням маршу до дня народження Бандери

Посольство Білорусі в Україні надіслало ноту протесту українському МЗС у зв'язку з проведенням маршу до дня народження Бандери

16:52 31.12.2021
Кулеба: Якщо Захід обирає умиротворення агресора, ми все одно захищатимемо себе

Кулеба: Якщо Захід обирає умиротворення агресора, ми все одно захищатимемо себе

07:09 30.12.2021
В Італії за добу виявили понад 98 тис. випадків COVID-19, це новий рекорд

В Італії за добу виявили понад 98 тис. випадків COVID-19, це новий рекорд

08:02 29.12.2021
МЗС ФРН: Ліквідація "Меморіалу" суперечить міжнародним зобов'язанням Росії

МЗС ФРН: Ліквідація "Меморіалу" суперечить міжнародним зобов'язанням Росії

20:11 28.12.2021
У МЗС України закликають Грузію з повагою ставитися до громадянина України Саакашвілі та не допускати дій, які можуть бути небезпечними для його життя та здоров'я

У МЗС України закликають Грузію з повагою ставитися до громадянина України Саакашвілі та не допускати дій, які можуть бути небезпечними для його життя та здоров'я

21:02 24.12.2021
В Італії другий день поспіль фіксують рекорд із захворюваності COVID-19 і за кількістю тестів

В Італії другий день поспіль фіксують рекорд із захворюваності COVID-19 і за кількістю тестів

16:57 23.12.2021
Заява Путіна про нібито підготовку Україною "воєнної операції" на Донбасі не відповідає дійсності - МЗС України

Заява Путіна про нібито підготовку Україною "воєнної операції" на Донбасі не відповідає дійсності - МЗС України

15:44 23.12.2021
Путін заявив, що Італія могла б стати посередником у переговорах РФ-НАТО щодо гарантій безпеки

Путін заявив, що Італія могла б стати посередником у переговорах РФ-НАТО щодо гарантій безпеки

19:43 22.12.2021
Кулеба назвав шість наскрізних тем, над якими працюватиме українська дипломатія у 2022 році

Кулеба назвав шість наскрізних тем, над якими працюватиме українська дипломатія у 2022 році

19:26 22.12.2021
В Італії зростає захворюваність COVID-19

В Італії зростає захворюваність COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пропозиції РФ обмежити розширення НАТО непокоять Європу, концепція сфер впливу застаріла - президент Фінляндії

Німеччина очолить групу послів G7 в Україні У 2022 році

45% українців вважають Зеленського розчаруванням року - опитування

США та Росія проведуть переговори щодо озброєнь та української проблеми 10 січня - Білий дім

"Слуга народу" на початку лютого почне застосовувати імперативний мандат до місцевих депутатів - голова партії Шуляк

ОСТАННЄ

Садовий закликав до максимального розголосу ситуації із затриманням в Італії українського режисера Лавренчука

Глава МЗС ФРН вирушить у США в середу, обговорюватиме напруженість між РФ і Україною - ЗМІ

У Мінську заявляють, що заборона на фінансування виборів з-за кордону, запропонована в новій Конституції, продиктована подіями минулого року

Праві політики у Франції розкритикували прапор ЄС на Тріумфальній арці Парижа

Посольство Ізраїлю в Україні засудило антисемітські прояви під час маршу на честь Бандери

Пропозиції РФ обмежити розширення НАТО непокоять Європу, концепція сфер впливу застаріла - президент Фінляндії

Стефанчук зареєстрував у ВР законопроект про присвоєння особливого статусу нардепам-засновникам незалежності України

Німеччина очолить групу послів G7 в Україні У 2022 році

США напередодні розмови Байдена з Путіним нагадують про готовність допомагати Києву, впроваджувати санкції проти РФ у разі її нападу на Україну

Байден заявив Путіну, що знизити напруженість навколо України все ще можливо шляхом дипломатії - CNN з посиланням на Білий дім

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА