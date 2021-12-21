Арахамия назвал ожидаемым подозрение Порошенко в госизмене

Глава депутатской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что выдвижение подозрения пятому президенту Украины (2014-2019), лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко является ожидаемым.

"Касательно самого подозрение, то оно было ожидаемым. Неоднократно я это комментировал. Когда господина Медведчука (народный депутат Виктор Медведчук, который ранее был уведомлен о подозрении по тому же делу о незаконных поставках угля - ИФ) арестовали, потом - предоставили подозрение господину Демчишину (экс-министр энергетики Владимир Демчишин - ИФ), тогда уже было известно фактически, что команды по закупке угля шли с наивысших кабинетов бывшей власти", - сказал Арахамия на итоговой пресс-конференции партии "Слуга народа" во вторник.

Парламентарий добавил, что если в результате следственных действий подтвердится информация о содействии Порошенко деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий, то "необходимо будет запретить Порошенко заходить в Верховную Раду".