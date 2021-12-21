Мы не боимся встречаться с РФ в любом формате и с любыми партнерами - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в любом формате.

"Все месседжи публичны. Мы открыто говорим, мы готовы встречаться с Российской Федераций. Мы этого не боимся. В любом формате, с любыми нашими партнерами, чтобы никто не обиделся. Но я на обиды в последнюю очередь смотрю, потому мы готовы и на прямой диалог тет-а-тет, все равно в каком формате", - сказал Зеленский журналистам во вторник в резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области.

Он также добавил, что администрации президентов Украины и России разговаривают о том, какой может быть повестка встречи.

"Если не удастся в какой-то срок договориться администрациям, то я буду прямо ему звонить", - сказал Зеленский.