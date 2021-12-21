Политика

18:44 21.12.2021

Зеленский о возможности личной встречи с Путиным: Мы должны делать всё, чтобы строить различные форматы встреч

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Зеленский о возможности личной встречи с Путиным: Мы должны делать всё, чтобы строить различные форматы встреч

Президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность проведения личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также вероятность создания новых переговорных площадок для урегулирования ситуации на Донбассе, которые будут существовать параллельно с "Нормандской четверкой".

"Я считаю, что мы должны делать все, чтобы строить различные форматы встреч... Есть Нормандия, отдельно есть общение президента Соединенных Штатов с президентом России. Я знаю, что на разных уровнях проходят разговоры... И у нас есть разные разговоры. Там такой многовекторный идет разговор", - сказал Зеленский журналистам во вторник в резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области, отвечая на вопрос о возможности проведения личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

В то же время глава государства сообщил, что президент США передал ему много важных деталей относительно переговоров между Вашингтоном и Москвой, а также допустил возможность проведения как двухсторонней личной встречи с Владимиром Путиным, так и трехсторонних переговоров, с привлечением, вероятно, президента США Джо Байдена.

"Все работают и, может быть, мы выйдем на встречу двухстороннюю, может быть – на трехстороннюю", - отметил Зеленский.

Теги: #нормандский_формат #зеленский #путин
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