Путин обсудил с Шольцем ситуацию вокруг Украины - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений", - говорится в сообщении.

Кроме того, по просьбе федерального канцлера, рассмотрена проблематика урегулирования ситуации на Донбассе.

Путин "в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договоренностям 2015 г., что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в "нормандском" формате", написала пресс-служба.