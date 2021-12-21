Политика

18:26 21.12.2021

Арахамия назвал маловероятным восстановление Радой смешанной системы выборов на следующей сессии

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Арахамия назвал маловероятным восстановление Радой смешанной системы выборов на следующей сессии

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает маловероятным, что Верховная Рада на следующей сессии восстановит смешанную пропорционально-мажоритарную систему выборов народных депутатов.

"Очень маловероятно", - сказал Арахамия на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос, восстановит ли парламент на следующей сессии смешанную систему выборов.

По его словам, зарегистрированный в Раде законопроект будет рассмотрен в профильном комитете, где пройдёт дискуссия с приглашением специалистов.

Как сообщается на сайте парламента, народные депутаты группы "За будущее" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №6444 о внесении изменений в Избирательный кодекс о восстановлении пропорционально-мажоритарной системы выборов народных депутатов.

Теги: #слуга_народа #арахамия
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