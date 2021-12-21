Разговор Байдена с Путиным подтверждает интерес США в установлении мира в Украине - Маркарова

Разговор президента США Джозефа Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным подтверждает вовлеченность и интерес США к вопросу разрешения войны и установления мира в Украине, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Этот вопрос (готовы ли США к участию в Нормандском формате - ИФ) надо задавать Соединенным Штатам. Мы четко услышали, и я думаю, что разговор президента Байдена с президентом Путиным подтверждает вовлеченность и интерес Соединенных Штатов к вопросу разрешения войны и принесения мира в Украину. В каком это будет формате - это вопрос к нашим партнерам в первую очередь", - сказала Маркарова журналистам на полях конференции послов Украины в государственной резиденции "Синегора" в с.Гута Ивано-Франковской области во вторник.

Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский очень четко говорит о том, что Украина приветствует активное вовлечение США в любой формат.

"Украина сейчас постоянно консультируется с США по всем нашим предложениям и по наших инициативам об установлении мира, а также по нашим двусторонним вопросам", - добавила Маркарова.