Политика

17:21 21.12.2021

Надеемся, что Шольц осознает всю ответственность Германии за то, чтобы Нормандский процесс стал результативным - посол Украины в Германии

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Надеемся, что Шольц осознает всю ответственность Германии за то, чтобы Нормандский процесс стал результативным - посол Украины в Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина надеется на то, что канцлер Германии Олаф Шольц осознает всю ответственность Германии за то, чтобы Нормандский процесс стал результативным.

"Удастся ли нам возобновить Нормандский формат в том контексте, как мы этого желаем (поскольку это на данный момент единственный инструмент, который мы имеем, его надо перезагрузить) покажет уже ближайшее время. Мы надеемся, что новый канцлер осознает всю ответственность Германии, как государства-посредника, за то, чтобы этот процесс все-таки стал результативным, а не был только процессом ради процесса", - сказал Мельник журналистам на полях конференции послов Украины в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области во вторник.

Он подчеркнул, что в этом как раз ззаключается главный вызов для украинской дипломатии.

"Уже в ближайшие недели, месяца мы сможем понять, какой будет роль Германии в этом новом контексте и нового руководства Германии", - добавил Мельник.

Он отметил, что "пока что дат нет, но амбиция такая есть, поскольку важным является возобновление именно общения на уровне лидеров".

"Нам нужен берлинский саммит Нормандии для того, чтобы сесть за стол, для того, чтобы россияне за стол вернулись и понять, как мы можем двигаться дальше. Пока что об этом говорить еще слишком рано", - указал дипломат.

Также Мельник отметил, что надеется на то, что немецкий политикум осознает геополитические последствия для безопасности Европы, чтобы членство Украины в НАТО было возможным.

"Но шанс на данный момент остается не очень высоким, и в этом будет заключаться задание нашей дипломатии - в ближайшие недели попытаться эту угрожающую ситуацию, которая есть (она очень угрожающая для Украины, к сожалению), использовать для того, чтобы сенсибилизировать элиту, новое светофорное правительство для того, чтобы членство в НАТО - это не провокация относительно России, это реальный залог того, чтобы эта новая война, новое вторжение не произошло", - подчеркнул посол.

Теги: #мельник #нормандский_формат #шольц #германия
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