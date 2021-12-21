Политика

17:16 21.12.2021

Вопрос "Северного потока 2" может поставить под угрозу немецкую коалицию - посол Мельник

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Вопрос "Северного потока 2" может поставить под угрозу немецкую коалицию - посол Мельник

Вопрос дальнейшей судьбы российского газопровода "Северный поток 2" может привести к тому, что немецкая коалиция может быть под угрозой, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Это один из вопросов, который даже может привести к тому, что эта коалиция может быть даже под угрозой. Потому что в случае, если ситуация с безопасностью не будет улучшаться, этот вопрос станет ребром снова политически. И поскольку позиции партий в рамках коалиции разные, как вы знаете, "Северный поток" даже не является частью коалиционного соглашения как такового, он не упоминается ни одним словом, если ситуация на самом деле обострится, этот вопрос выведется в политическую плоскость. Мы над этим работаем, чтобы он снова вернулся в политическую плоскость", - сказал Мельник журналистам на полях конференции послов Украины в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области во вторник.

Теги: #мельник #северный_поток_2 #германия
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