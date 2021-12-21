Политика

16:42 21.12.2021

США продолжают координировать с Европой возможные санкции против РФ, довольны позицией ЕС - помощник госсекретаря

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США продолжают координировать с Европой возможные санкции против РФ, довольны позицией ЕС - помощник госсекретаря

- Администрация США продолжает контакты с европейскими союзниками и партнерами по теме санкций в случае нападения РФ на Украину, заявила во вторник помощник госсекретаря Карен Донфрид.

"Мы продолжаем внимательно координировать свои планы с партнерами и союзниками в Европе", - сказала она в ходе телефонного брифинга, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Донфрид отметила, что США приветствуют озвученную на недавнем саммите ЕС готовность вводить жесткие ограничительные меры против Москвы в случае вторжения РФ в Украину.

"Мы приветствуем подобные заключения саммита", - сказала она.

Ранее в декабре лидеры стран ЕС пообещали, что военное нападение России в Украину повлечет за собой ряд контрмер, включая скоординированные санкции против Москвы.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные результаты и дорогостоящие последствия, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами", - отмечалось в заявлении по итогам саммита ЕС.

"Европейский совет подчеркивает необходимость для России способствовать деэскалации напряженности, вызванной наращиванием ее военного присутствия вдоль границ с Украиной и агрессивной риторикой", - также говорилось в заявлении.

При этом лидеры ЕС вновь выразили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

Согласно заявлению, Европейский совет намерен продвигать дипломатический путь урегулирования ситуации и поддерживать нормандский формат с целью полного выполнения минских договоренностей.

Теги: #сша #санкции_рф #европа
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