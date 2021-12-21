Политика

14:53 21.12.2021

Посол Великобритании: внимательно слежу за выдвинутыми против Порошенко обвинениями, важно, чтобы дело рассмотрели независимо и беспристрастно

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Посол Великобритании: внимательно слежу за выдвинутыми против Порошенко обвинениями, важно, чтобы дело рассмотрели независимо и беспристрастно

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула важность беспристрастного и профессионального рассмотрения дела по обвинению в госизмене пятого президента Украины, лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко.

"Я внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Жизненно важно, чтобы правоохранительные органы и судебные органы рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и соблюдение надлежащей правовой процедуры", - написал посол на своей странице в Twitter во вторник.

Как сообщалось, в понедельник, 20 декабря, Государственное бюро расследований уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

В Бюро сообщили, что в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом, то есть направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Заместитель начальника департамента по надзору за органами госбезопасности Офиса генпрокурора Иван Кисилевич сообщил, что Порошенко вызван в Государственное бюро расследований (ГБР) на 23 декабря 2021 года для проведения различных процессуальных действий, также будет решаться вопрос избрания меры пресечения.

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение Порошенко является незаконным, не имеет никаких правовых оснований. В свою очередь в заявлении "Евросолидарности" сказано, что Порошенко вернется в Украину, но по собственному графику, а не "по сценарию новогодних видео Зеленского".

 

Теги: #великобритания #порошенко #симмонс
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