Политика

13:54 21.12.2021

Дальнейшее продвижение НАТО к российским границам будет рассматриваться как пересечение "красной линии" - Лавров

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Дальнейшее продвижение НАТО к российским границам будет рассматриваться как пересечение "красной линии" - Лавров

Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО как пересечение "красной линии", заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не обсуждали гипотетические сценарии, в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию вопреки воле большой части ее народа в Североатлантический альянс", - заявил Лавров на пресс-конференции в Сочи, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он накануне с главами МИД Абхазии и Южной Осетии совместные ответные шаги в случае вступления Грузии в НАТО.

"Наша позиция о расширении НАТО хорошо известна - это будет "красной линией", если альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации", - подчеркнул министр.

Теги: #лавров #рф #нато
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