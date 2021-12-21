Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет более 61% - Стефанишина

Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом составляет более 61%, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"По состоянию на сегодня мы имеем более 61% выполнения всех обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации. Фактически через половину срока, на который рассчитано соглашение", - сказала Стефанишина на онлайн-брифинге "Годовые итоги по ЕС и НАТО" во вторник.

По ее словам, Верховная Рада за 2021 год приняла боле 30 законопроектов по разным секторальным вопросам выполнения Соглашения об ассоциации.