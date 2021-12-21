Политика

13:37 21.12.2021

Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет более 61% - Стефанишина

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Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет более 61% - Стефанишина

Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом составляет более 61%, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"По состоянию на сегодня мы имеем более 61% выполнения всех обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации. Фактически через половину срока, на который рассчитано соглашение", - сказала Стефанишина на онлайн-брифинге "Годовые итоги по ЕС и НАТО" во вторник.

По ее словам, Верховная Рада за 2021 год приняла боле 30 законопроектов по разным секторальным вопросам выполнения Соглашения об ассоциации.

Теги: #стефанишина #ес #украина
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