Политика

12:32 21.12.2021

В Москве не видят необходимости участия Украины в переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности

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В Москве не видят необходимости участия Украины в переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности

Россия не видит необходимости участия Украины в переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"В настоящее время мы ждем официальную реакцию от США и НАТО. Пока мы ее не получили", - сказал Руденко, отвечая во вторник на вопрос "Интерфакса" о том, удалось ли добиться деэскалации ситуации вокруг Украины после передачи Россией своих предложений по гарантии безопасности.

Он отметил, что российская сторона не передавала Украине свои предложения, "но естественно, Украина в курсе, как и все остальные". "На данном этапе мы не видим необходимости в их участии", - заявил Руденко, отвечая на вопрос о том, считают ли возможным в Москве подключение Украины к переговорам по предложенным Россией документам о гарантиях безопасности.

Руденко также заявил, что возможная отправка военных НАТО на территорию Украины приведет к дальнейшей эскалации ситуации "вокруг Украины" и ухудшению отношений с Западом, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы их расцениваем крайне негативно. Мы считаем, что такие шаги приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, да и в наших отношениях в целом, включая США", - сказал Руденко во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Теги: #рф #украина #нато
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