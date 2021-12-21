Политика

11:51 21.12.2021

Украина хочет получить очень четкую перспективу от НАТО в 2022 году – Зеленский

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Украина хочет получить очень четкую перспективу от НАТО в 2022 году – Зеленский

Украина ожидает получить четкую временную перспективу от НАТО уже в следующем году, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достигнуть членства в Европейском Союзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году", - заявил Зеленский, выступая на ежегодной конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

Теги: #зеленский #дипломаты #нато
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