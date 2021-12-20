Политика

14:36 20.12.2021

Президент Польши: Я абсолютно против любой политики уступок относительно России

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Президент Польши: Я абсолютно против любой политики уступок относительно России

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что выступает против любой политики уступок относительно России.

"Я абсолютно против любой политики уступок относительно России, именно Россия должна оставить действия, которые она делала в 2008 году, нападение на Грузию, в 2014 году на Украину, сейчас Россия оккупирует часть грузинской территории, теперь украинских Донецкой и Луганской областей. Ясно, что там сепаратисты, но все понимают, что стоит за названием сепаратисты", - сказал Дуда на пресс-конференции по результатам трехсторонней встречи с президентами Литвы и Украины в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области в понедельник.

Он добавил, что, объективно, есть оккупация Крыма, которая нарушает международное законодательство, и силовое изменение границ Европы.

"Ни одно демократическое государство не может принять такое состояние дел. Когда мы задаем вопрос, кто должен уступить, ясно, что Россия должна сделать шаг назад", - подчеркнул Дуда.

Теги: #дуда #рф #политика
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