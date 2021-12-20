В Раду проходит 6 партий, включая "Разумную политику" и "Силу и честь" - опрос КМИС

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине декабря, партию "Слуга народа" поддержали бы 17,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а партию "Европейская солидарность" - 16,5%, свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9-17 декабря.

Согласно данным исследования, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" проголосовали бы 13,7% определившихся респондентов, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,6%, партию "Разумная политика" - 6,5%, партию "Сила и честь" – 5,5%.

Остальные партии имеют рейтинг ниже проходного барьера, но две из них – в пределах погрешности и потому сохраняют шансы на попадание в парламент: партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддержали бы 4,6% определившихся, партию Евгения Мураева "Наши" - 4,4%.

Партию Сергея Притулы поддержали бы 3,5%, Радикальную партию – 3,4%, партию "Удар" – 2,3%, Всеукраинское объединение "Свобода" и "Народный фронт" – по 1,9%, Партию Шария – 1,8%, партию "Голос" – 1,6%.

При этом поддерживают проведение досрочных парламентских выборов 46,5% опрошенных.

По сравнению с октябрем текущего года рейтинг топ-партий существенно не изменился, отмечают в КМИС, то есть все зафиксированные колебания – в рамках статистической погрешности, хотя есть тенденция к снижению поддержки ОПЗЖ. В то же время статистически значимо возросшая поддержка партий "Разумная политика" и "Наши".

Опрос проводился методом личного интервью с использованием планшета (CAPI) среди 2025 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих в 109 населенных пунктах всех подконтрольных правительству регионов Украины. Выборка репрезентативна, статистическая погрешность с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,5 не превышает 3,3% для показателей, близких к 50% и 1,5% - для показателей, близких к 5%.