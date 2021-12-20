В Раду проходят 5 партий, рейтинги "Слуги народа" и "Евросолидарности" почти одинаковые – "СОЦИС"

В Верховную Раду попадают пять партий, поддержка избирателями партий "Европейская солидарность" и "Слуга народа" практически одинакова, свидетельствуют результаты исследования, проведенного центром "СОЦИС".

В пресс-релизе с результатами, обнародованном в понедельник, отмечается, что бы выборы в украинский парламент проводились в следующее воскресенье, то за партию "Европейская солидарность" проголосовали бы 12,3% избирателей, а за партию "Слуга народа" - 12,1%.

Партия "Батькивщина" получает 8,3% поддержки избирателей, а "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 7,8%. За партию "Разумная политика" готовы проголосовать 5,5% респондентов.

Социологическое исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводилось центром "СОЦИС" в период с 11 по 16 декабря 2021 года. Его результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области.

Опрос не проводился на территории временно оккупированных АР Крым, г. Севастополя и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей.

В общей сложности методом телефонного интервью САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%. Средняя продолжительность одного интервью составила 12 минут.