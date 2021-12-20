Зеленский, Гройсман и Тимошенко лидируют в рейтинге доверия граждан – "Рейтинг"

Рейтинг доверия к украинским политикам возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных, не доверяют главе государства 61%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 14-16 декабря.

Следующий по уровню доверия – экс-премьер Владимир Гройсман, которому 32% доверяют, и 60% – не доверяют. Экс-спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 30%, а 41% – не доверяют и еще четверть не знают его. Лидеру Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют – 73%.

Пятому президенту (2014-2019), лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют – 75%. Лидеру "Оппозиционной платформы – За жинь" Юрию Бойко доверяют 22%, не доверяют – 61%, не знают его – 15%.

Большинство опрошенных поддерживают роспуск Верховной Рады и Кабинета министров - 63% и 58% соответственно. В то же время, отставку и перевыборы президента поддерживают несколько меньше: 43% за отставку, 54% - против.

Четверть опрошенных считают сегодня СНБО сильным органом, треть – слабым, треть – ни сильным, ни слабым. Президента сильным считают 16%, 40% – слабым, еще 43% – ни сильным, ни слабым. Премьер-министра сильным считают 8%, 42% – слабым, еще 42% – ни сильным, ни слабым. Парламент сильным считается 6%, 61% – слабым, еще 31% – ни сильным, ни слабым.

Оппозицию в парламенте сильной считают 15%, 43% – слабой, еще 35% – ни сильной, ни слабой. Коалицию сильной считают 11%, 44% – слабой, еще 33% – ни сильной, ни слабой.

31% опрошенных украинцев считают, что грядущий 2022 год будет лучше предыдущего. Еще треть думают, что ничего не изменится, столько же считают, что следующий год будет хуже 2021. В прошлом году ожидания были оптимистичнее: тогда 52% ожидали, что 2021 год будет лучше 2020-го. В целом младшие опрошенные (до 40 лет) ожидают, что грядущий год скорее будет лучше, а старшие - думают, что ничего не изменится или будет хуже.

В целом, 67% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 24% – в правильном. 9% – не определились.

Важнейшими проблемами страны опрошенные назвали коррупцию (55%) и войну на Донбассе (51%), а также экономический кризис (32%), некомпетентность властей (31%), эпидемию коронавируса (27%), влияние олигархов на политику (24%) и некачественную медицину (24%).

Опрос проводился в период во всех подконтрольных правительству регионах среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства Выборка репрезентативна по основным социально-демографическим показателям. Погрешность выборки с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.