Политика

11:28 20.12.2021

Зеленский, Гройсман и Тимошенко лидируют в рейтинге доверия граждан – "Рейтинг"

2 мин читать
Зеленский, Гройсман и Тимошенко лидируют в рейтинге доверия граждан – "Рейтинг"

Рейтинг доверия к украинским политикам возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных, не доверяют главе государства 61%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 14-16 декабря.

Следующий по уровню доверия – экс-премьер Владимир Гройсман, которому 32% доверяют, и 60% – не доверяют. Экс-спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 30%, а 41% – не доверяют и еще четверть не знают его. Лидеру Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют – 73%.

Пятому президенту (2014-2019), лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют – 75%. Лидеру "Оппозиционной платформы – За жинь" Юрию Бойко доверяют 22%, не доверяют – 61%, не знают его – 15%.

Большинство опрошенных поддерживают роспуск Верховной Рады и Кабинета министров -  63% и 58% соответственно. В то же время, отставку и перевыборы президента поддерживают несколько меньше: 43% за отставку, 54% - против.

Четверть опрошенных считают сегодня СНБО сильным органом, треть – слабым, треть – ни сильным, ни слабым. Президента сильным считают 16%, 40% – слабым, еще 43% – ни сильным, ни слабым. Премьер-министра сильным считают 8%, 42% – слабым, еще 42% – ни сильным, ни слабым. Парламент сильным считается 6%, 61% – слабым, еще 31% – ни сильным, ни слабым.

Оппозицию в парламенте сильной считают 15%, 43% – слабой, еще 35% – ни сильной, ни слабой. Коалицию сильной считают 11%, 44% – слабой, еще 33% – ни сильной, ни слабой.

31% опрошенных украинцев считают, что грядущий 2022 год будет лучше предыдущего. Еще треть думают, что ничего не изменится, столько же считают, что следующий год будет хуже 2021. В прошлом году ожидания были оптимистичнее: тогда 52% ожидали, что 2021 год будет лучше 2020-го. В целом младшие опрошенные (до 40 лет) ожидают, что грядущий год скорее будет лучше, а старшие - думают, что ничего не изменится или будет хуже.

В целом, 67% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 24% – в правильном. 9% – не определились.

Важнейшими проблемами страны опрошенные назвали коррупцию (55%) и войну на Донбассе (51%), а также экономический кризис (32%), некомпетентность властей (31%), эпидемию коронавируса (27%), влияние олигархов на политику (24%) и некачественную медицину (24%).

Опрос проводился в период во всех подконтрольных правительству регионах среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства Выборка репрезентативна по основным социально-демографическим показателям. Погрешность выборки с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

Теги: #доверие #рейтинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:41 20.12.2021
Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 27,6% поддержки, у Порошенко 16% - исследование КМИС

Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 27,6% поддержки, у Порошенко 16% - исследование КМИС

11:25 20.12.2021
Зеленский и Порошенко выходят во второй тур на выборах президента, Тимошенко на третьем месте – центр "СОЦИС"

Зеленский и Порошенко выходят во второй тур на выборах президента, Тимошенко на третьем месте – центр "СОЦИС"

11:16 20.12.2021
В Раду проходят 8 партий, в том числе партии Смешко, Разумкова, Гройсмана и Мураева – опрос "Рейтинга"

В Раду проходят 8 партий, в том числе партии Смешко, Разумкова, Гройсмана и Мураева – опрос "Рейтинга"

10:04 20.12.2021
Маркетинговая команда группы компаний DIM в рейтинге лучших по версии Best Marketing Teams 2021

Маркетинговая команда группы компаний DIM в рейтинге лучших по версии Best Marketing Teams 2021

10:32 16.12.2021
41 университет Украины вошел в рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год

41 университет Украины вошел в рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год

14:51 15.12.2021
Треть украинцев готова поддержать Зеленского на президентских выборах – соцопрос

Треть украинцев готова поддержать Зеленского на президентских выборах – соцопрос

14:43 13.12.2021
Банковская система Украины уверенно растет - Рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг" (Украина)

Банковская система Украины уверенно растет - Рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг" (Украина)

17:44 10.12.2021
Группа компаний DIM в ТОП50 лучших компаний Украины по версии журнала «Власть и деньги»

Группа компаний DIM в ТОП50 лучших компаний Украины по версии журнала «Власть и деньги»

10:41 10.12.2021
Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 23,5% поддержки, у Порошенко 13,4%

Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 23,5% поддержки, у Порошенко 13,4%

10:18 10.12.2021
Минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые, считают 54% украинцев – опрос "Рейтинга"

Минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые, считают 54% украинцев – опрос "Рейтинга"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арахамия: Вероятность распада монокоалиции – процентов 10

РФ не вправе устанавливать географические границы НАТО - глава Минобороны ФРГ

МИД: только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе членства

Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы энергетической безопасности и ситуацию на Донбассе

Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раду проходит 6 партий, включая "Разумную политику" и "Силу и честь" - опрос КМИС

В Раду проходят 5 партий, рейтинги "Слуги народа" и "Евросолидарности" почти одинаковые – "СОЦИС"

Полностью электронные выборы в Украине невозможны – Арахамия

"Слуга народа" не будет драйвером процесса обращения в КС о переносе парламентских выборов

Арахамия: Вероятность распада монокоалиции – процентов 10

РФ использует "Северный поток-2" как средство давления на ЕС

РФ не вправе устанавливать географические границы НАТО - глава Минобороны ФРГ

МИД: только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе членства

Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы энергетической безопасности и ситуацию на Донбассе

Песков: Украина потеряна для России как партнер, отношений как таковых нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА