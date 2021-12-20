Политика

11:16 20.12.2021

В Раду проходят 8 партий, в том числе партии Смешко, Разумкова, Гройсмана и Мураева – опрос "Рейтинга"

2 мин читать
В Раду проходят 8 партий, в том числе партии Смешко, Разумкова, Гройсмана и Мураева – опрос "Рейтинга"

Восемь политических партий преодолели бы проходной 5%-ный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проводили в ближайшее время, свидетельствует опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг" 14-16 декабря.

Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать на выборах 19,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" проголосовали бы 13,5% определившихся респондентов, за Всеукраинское объединение "Батькивщина"– 11,2%, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,5%.

Партию "Сила и честь" Игоря Смешко поддерживают 7,3% определившихся, партию Разумкова "Разумная политика" - 6,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 6%, партию Евгения Мураева "Наши" - 5,6%.

Остальные партии имеют рейтинг ниже проходного барьера, но некоторые из них сохраняют шансы на попадание в парламент. За Радикальную партию проголосовали бы 4,2% опрошенных, за партию "УДАР Виталия Кличко" - 3,8%, за Партию Шария - 3,4%, за Всеукраинское объединение "Свобода" - 3%. Рейтинг других политических сил – менее 2%.

Большинство опрошенных поддерживают роспуск Верховной Рады и Кабинета министров - 63% и 58% соответственно. В то же время, отставку и перевыборы президента поддерживают несколько меньше: 43% за отставку, 54% - против.

Опрос проводился в период во всех подконтрольных правительству регионах среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства Выборка репрезентативна по основным социально-демографическим показателям, ошибка выборки с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

Теги: #рейтинг #рада #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:46 20.12.2021
В Раду проходит 6 партий, включая "Разумную политику" и "Силу и честь" - опрос КМИС

В Раду проходит 6 партий, включая "Разумную политику" и "Силу и честь" - опрос КМИС

11:41 20.12.2021
Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 27,6% поддержки, у Порошенко 16% - исследование КМИС

Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 27,6% поддержки, у Порошенко 16% - исследование КМИС

11:37 20.12.2021
В Раду проходят 5 партий, рейтинги "Слуги народа" и "Евросолидарности" почти одинаковые – "СОЦИС"

В Раду проходят 5 партий, рейтинги "Слуги народа" и "Евросолидарности" почти одинаковые – "СОЦИС"

11:28 20.12.2021
Зеленский, Гройсман и Тимошенко лидируют в рейтинге доверия граждан – "Рейтинг"

Зеленский, Гройсман и Тимошенко лидируют в рейтинге доверия граждан – "Рейтинг"

11:25 20.12.2021
Зеленский и Порошенко выходят во второй тур на выборах президента, Тимошенко на третьем месте – центр "СОЦИС"

Зеленский и Порошенко выходят во второй тур на выборах президента, Тимошенко на третьем месте – центр "СОЦИС"

10:44 20.12.2021
Полностью электронные выборы в Украине невозможны – Арахамия

Полностью электронные выборы в Украине невозможны – Арахамия

10:04 20.12.2021
Маркетинговая команда группы компаний DIM в рейтинге лучших по версии Best Marketing Teams 2021

Маркетинговая команда группы компаний DIM в рейтинге лучших по версии Best Marketing Teams 2021

09:56 20.12.2021
Рада планирует принять пакет законопроектов по запуску накопительной пенсионной системы в 2022 г. - Арахамия

Рада планирует принять пакет законопроектов по запуску накопительной пенсионной системы в 2022 г. - Арахамия

22:29 19.12.2021
В 2022 году Рада может принять законопроект о введении дистанционного голосования парламентариев

В 2022 году Рада может принять законопроект о введении дистанционного голосования парламентариев

17:17 17.12.2021
Операторы в случае задержки подключения сел к оптическому интернету смогут получить оплату за интернетизацию в 2022г после допсоглашения с громадами

Операторы в случае задержки подключения сел к оптическому интернету смогут получить оплату за интернетизацию в 2022г после допсоглашения с громадами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арахамия: Вероятность распада монокоалиции – процентов 10

РФ не вправе устанавливать географические границы НАТО - глава Минобороны ФРГ

МИД: только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе членства

Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы энергетической безопасности и ситуацию на Донбассе

Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Возврат к мажоритарно-пропорциональной системе парламентских выборов поддержит более 300 депутатов – Арахамия

"Слуга народа" не будет драйвером процесса обращения в КС о переносе парламентских выборов

Арахамия: Вероятность распада монокоалиции – процентов 10

РФ использует "Северный поток-2" как средство давления на ЕС

РФ не вправе устанавливать географические границы НАТО - глава Минобороны ФРГ

МИД: только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе членства

Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы энергетической безопасности и ситуацию на Донбассе

Песков: Украина потеряна для России как партнер, отношений как таковых нет

В НАТО ждут от РФ деэскалации ситуации вокруг Украины перед переговорами о гарантиях безопасности

Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА