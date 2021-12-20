В Раду проходят 8 партий, в том числе партии Смешко, Разумкова, Гройсмана и Мураева – опрос "Рейтинга"

Восемь политических партий преодолели бы проходной 5%-ный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проводили в ближайшее время, свидетельствует опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг" 14-16 декабря.

Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать на выборах 19,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" проголосовали бы 13,5% определившихся респондентов, за Всеукраинское объединение "Батькивщина"– 11,2%, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,5%.

Партию "Сила и честь" Игоря Смешко поддерживают 7,3% определившихся, партию Разумкова "Разумная политика" - 6,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 6%, партию Евгения Мураева "Наши" - 5,6%.

Остальные партии имеют рейтинг ниже проходного барьера, но некоторые из них сохраняют шансы на попадание в парламент. За Радикальную партию проголосовали бы 4,2% опрошенных, за партию "УДАР Виталия Кличко" - 3,8%, за Партию Шария - 3,4%, за Всеукраинское объединение "Свобода" - 3%. Рейтинг других политических сил – менее 2%.

Большинство опрошенных поддерживают роспуск Верховной Рады и Кабинета министров - 63% и 58% соответственно. В то же время, отставку и перевыборы президента поддерживают несколько меньше: 43% за отставку, 54% - против.

Опрос проводился в период во всех подконтрольных правительству регионах среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства Выборка репрезентативна по основным социально-демографическим показателям, ошибка выборки с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.