Политика

10:44 20.12.2021

Полностью электронные выборы в Украине невозможны – Арахамия

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Полностью электронные выборы в Украине невозможны – Арахамия

Проведение выборов полностью онлайн в Украине невозможно, заявляет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Давайте здесь сразу расставим точки над "і". Оппоненты разгоняют идею, что будет голосование при помощи мобильного телефона. Это априори невозможно, потому что согласно Конституции у нас процесс голосования тайный, вы не должны быть в этом процессе идентифицированы. Мобильный же по умолчанию идентифицирует", - сказал Арахамия в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время народный депутат поддерживает проведение электронного подсчета голосов на выборах, как это делают в США и многих других странах.

"Электронный подсчет голосов сделал бы избирательный процесс более прозрачным, позволил бы более оперативно обрабатывать данные", - отметил Арахамия.

Однако, по словам главы фракции, запустить электронный подсчет голосов к ближайшим выборам маловероятно, ведь необходимо закупить оборудование, а только процедура его закупки через систему Prozorro обычно занимает полгода.

"Мы не до конца еще провели диджитализацию, чтобы все данные шли через защищенные каналы связи. И, честно говоря, пока электронный подсчет голосов на избирательных участках выглядит маловероятным. Может быть, в виде эксперимента на каких-то участках, чтобы показать, как это может работать. Параллельно с привычным подсчетом голосов", - подытожил народный депутат.

Теги: #электронные #выборы #арахамия
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