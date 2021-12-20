"Слуга народа" не будет драйвером процесса обращения в КС о переносе парламентских выборов

"Слуга народа" не будет драйвером процесса обращения в Конституционный Суд о переносе парламентских выборов, заявляет лидер фракции Давид Арахамия.

"Слуга Народа" точно не будет драйвером этого процесса. О таких возможных инициативах говорят мажоритарщики, считая, что юридические основания для обращения в КС есть", - сказал Арахамия в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что только Конституционный Суд может прояснить этот вопрос, работа которого в настоящее время заблокирована.

"Надо максимально быстро разблокировать работу КС. Какое решение примет, такое и выполним… Пока, на момент нашего интервью, мы живем в парадигме, что Конституционный Суд не работает, этого представления вообще не существует. И хотя теоретически такая опция может быть, мы исходим из того, что выборы в Верховную Раду будут в 2023 году", - отметил народный депутат.

Арахамия также сообщил, что не поставит свою подпись под представлением в КС для разъяснения очередности парламентских и президентских выборов, если такое будет инициировано парламентариями.