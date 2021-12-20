Политика

10:12 20.12.2021

Арахамия: Вероятность распада монокоалиции – процентов 10

1 мин читать
Арахамия: Вероятность распада монокоалиции – процентов 10

Вероятность распада парламентской монокоалиции составляет около 10 процентов, считает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вероятность такого сценария (распад монокоалиции – ИФ) процентов десять. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии и на тебе сразу штамп "предатель". Люди это так воспринимают, мы видим в округах", - сказал Арахамия в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Однако народный депутат отметил, что если все же это произойдет, то "придется создавать более широкую коалицию, уже настоящую коалицию".

Отвечая на уточняющий вопрос, с кем именно возможен новый формат парламентского большинства, Арахамия сказал: "Конечно же, с группами".

По его словам, у фракции "Слуга народа" и парламентских групп "Довира" и "За майбутне" на многие вопросы видение совпадает, о чем свидетельствуют и голосованиям за законопроекты.

Арахамия напомнил, что в случае, если договориться о коалиции не получается, то закон предусматривает досрочные выборы в парламент.

"Но большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент, поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала", - отметил Арахамия.

Он подчеркнул, что не видит "такой прямой фатальной угрозы развала коалиции".

Теги: #арахамия #коалиция #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:44 20.12.2021
Полностью электронные выборы в Украине невозможны – Арахамия

Полностью электронные выборы в Украине невозможны – Арахамия

10:29 20.12.2021
"Слуга народа" не будет драйвером процесса обращения в КС о переносе парламентских выборов

"Слуга народа" не будет драйвером процесса обращения в КС о переносе парламентских выборов

10:23 20.12.2021
Функции ФГИ нужно разделить на агентство по управлению активами госсобственности и агентство по их продаже - Арахамия

Функции ФГИ нужно разделить на агентство по управлению активами госсобственности и агентство по их продаже - Арахамия

10:15 20.12.2021
Арахамия допускает расширение в будущем действия "экономического паспорта" на пенсионеров

Арахамия допускает расширение в будущем действия "экономического паспорта" на пенсионеров

09:56 20.12.2021
Рада планирует принять пакет законопроектов по запуску накопительной пенсионной системы в 2022 г. - Арахамия

Рада планирует принять пакет законопроектов по запуску накопительной пенсионной системы в 2022 г. - Арахамия

12:22 18.12.2021
В ближайшие сутки в Украине ожидается снег и гололедица

В ближайшие сутки в Украине ожидается снег и гололедица

12:46 16.12.2021
Погода в Украине будет пасмурной и с осадками, на дорогах запада страны гололедица

Погода в Украине будет пасмурной и с осадками, на дорогах запада страны гололедица

11:58 15.12.2021
В Украине ожидается прохладная погода, местами дождь и туман

В Украине ожидается прохладная погода, местами дождь и туман

20:14 14.12.2021
Приток прямых иностранных инвестиций в 2021г ожидается на уровне $6,5 млрд - Шмыгаль

Приток прямых иностранных инвестиций в 2021г ожидается на уровне $6,5 млрд - Шмыгаль

15:58 13.12.2021
Освещение в СМИ недостойного поведения Гогилашвили и быстрая реакция власти станет предостережением для других чиновников - Арахамия

Освещение в СМИ недостойного поведения Гогилашвили и быстрая реакция власти станет предостережением для других чиновников - Арахамия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ не вправе устанавливать географические границы НАТО - глава Минобороны ФРГ

МИД: только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе членства

Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы энергетической безопасности и ситуацию на Донбассе

Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину

Стефанчук: Украина будет в НАТО, и "хотелки" Москвы этому не помешают

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ использует "Северный поток-2" как средство давления на ЕС

РФ не вправе устанавливать географические границы НАТО - глава Минобороны ФРГ

МИД: только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе членства

Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы энергетической безопасности и ситуацию на Донбассе

Песков: Украина потеряна для России как партнер, отношений как таковых нет

В НАТО ждут от РФ деэскалации ситуации вокруг Украины перед переговорами о гарантиях безопасности

Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину

Вашингтон видел предложения РФ о гарантиях безопасности, обсуждает их с НАТО - Псаки

Стефанчук: обращение нардепов в КС по законопроекту о множественном гражданству не является преградой для его рассмотрения в Раде

Стефанчук: Украина будет в НАТО, и "хотелки" Москвы этому не помешают

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА