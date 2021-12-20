Политика

06:47 20.12.2021

РФ использует "Северный поток-2" как средство давления на ЕС

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РФ использует "Северный поток-2" как средство давления на ЕС

Россия использует энергетические ресурсы как инструмент политического влияния, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Россия использовала энергоресурсы как инструмент политического влияния, и, хотя она выполняет свои обязательства по поставкам газа, многие видят ее нынешний отказ увеличивать объемы экспорта в Европу или пополнять запасы принадлежащих Газпрому складских помещений как средство оказания давления на ЕС и, в частности, для обеспечения регулирующего лицензирования "Северного потока-2", - написал Боррель в своем блоге.

Он отметил, что Европейская комиссия "не считает приоритетным этот проект" и в любом случае он должен будет соответствовать требованиям европейских нормативных актов, в связи с чем продолжает быть предметом обсуждения.

Также, по его словам, военное наращивание российских войск на границе с Украиной в сочетании с эскалацией угроз и подрывных действий, направленных против Украины, в последние недели доминировали в международных новостях и дипломатии. Они вызвали волну активности на всех уровнях и на всех форумах: в "Большой семерке", НАТО, ОБСЕ, а также на двустороннем уровне.

Кроме того, Боррель отметил, что для ЕС еще предстоит разобраться с последствиями белорусского кризиса. Благодаря дипломатии ЕС поток нелегальных мигрантов, ввезенных под ложным предлогом, чтобы их затем вытолкнули к границе, отступил.

"Оба кризиса разворачиваются на фоне высокой напряженности в отношениях с Россией и в контексте чрезвычайно высоких цен на энергоносители: цены на газ выросли примерно на 40% только в декабре и примерно на 300% с лета этого года. Любая дискуссия по России/Украине/Беларуси включает энергетический аспект, учитывая, что 40% импорта газа ЕС поступает из России, в основном по трем транзитным маршрутам: Украина, Беларусь и Балтийское море", - написал Боррель.

Теги: #рф #ес #севпоток2 #боррель
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