Политика

15:59 19.12.2021

РФ не вправе устанавливать географические границы НАТО - глава Минобороны ФРГ

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РФ не вправе устанавливать географические границы НАТО - глава Минобороны ФРГ

РФ не имеет права определять, из каких стран может или нет состоять НАТО, заявила в воскресенье в ходе визита в Литву министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

"Такого не может быть, чтобы Россия предписывала НАТО, каким образом она (Североатлантический альянс - ИФ) должна формироваться", - приводят ее слова немецкие СМИ с пресс-конференции с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом.

Она заверила литовскую сторону в поддержке и, отметив всю серьезность ситуации вокруг Украины, выразила понимание того, какую угрозу теперь ощущает и Литва.

Кроме того, она сказала, что ситуация между Украиной и РФ должна быть урегулирована дипломатическим путем, но в то же время против России должны наличествовать "надежные сдерживающие меры".

Ламбрехт добавила, что также обсуждала с литовским коллегой положение дел на границе Белоруссии с ЕС.

Теги: #ламбрехт #фрг #нато #германия
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