В НАТО ждут от РФ деэскалации ситуации вокруг Украины перед переговорами о гарантиях безопасности

Россия до проведения переговоров по гарантиям безопасности должна добиться деэскалации ситуации с Украиной, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

"Россия должна ослабить напряженность с Украиной до переговоров", - приводит в пятницу слова Джоанэ агентство Bloomberg.

Ранее в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о поступлении в альянс предложений от РФ о гарантиях безопасности в Европе, однако, по словам генсека, последующие обсуждения должны касаться и беспокоящих НАТО действий Москвы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь также в пятницу заявил, что запуск переговорного процесса по гарантиям безопасности между Россией, США и НАТО не терпит отлагательств.

Он подчеркнул, что представители России готовы "хоть завтра" выехать в третью страну для обсуждения предложенных Соединенным Штатам гарантий безопасности.

Российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО опубликован в пятницу на сайте МИД России.

Проект состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.