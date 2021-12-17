Политика

17:02 17.12.2021

В НАТО ждут от РФ деэскалации ситуации вокруг Украины перед переговорами о гарантиях безопасности

1 мин читать
В НАТО ждут от РФ деэскалации ситуации вокруг Украины перед переговорами о гарантиях безопасности

Россия до проведения переговоров по гарантиям безопасности должна добиться деэскалации ситуации с Украиной, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

"Россия должна ослабить напряженность с Украиной до переговоров", - приводит в пятницу слова Джоанэ агентство Bloomberg.

Ранее в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о поступлении в альянс предложений от РФ о гарантиях безопасности в Европе, однако, по словам генсека, последующие обсуждения должны касаться и беспокоящих НАТО действий Москвы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь также в пятницу заявил, что запуск переговорного процесса по гарантиям безопасности между Россией, США и НАТО не терпит отлагательств.

Он подчеркнул, что представители России готовы "хоть завтра" выехать в третью страну для обсуждения предложенных Соединенным Штатам гарантий безопасности.

Российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО опубликован в пятницу на сайте МИД России.

Проект состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

Теги: #рф #украина #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:06 17.12.2021
Вашингтон видел предложения РФ о гарантиях безопасности, обсуждает их с НАТО - Псаки

Вашингтон видел предложения РФ о гарантиях безопасности, обсуждает их с НАТО - Псаки

15:48 17.12.2021
Стефанчук: Украина будет в НАТО, и "хотелки" Москвы этому не помешают

Стефанчук: Украина будет в НАТО, и "хотелки" Москвы этому не помешают

14:45 17.12.2021
В Москве требуют от НАТО отказаться от расширения Альянса и "ведения военной деятельности" на постсоветском пространстве

В Москве требуют от НАТО отказаться от расширения Альянса и "ведения военной деятельности" на постсоветском пространстве

11:45 17.12.2021
Украина может подать на Польшу в арбитраж из-за сокращения разрешений на автоперевозки - премьер

Украина может подать на Польшу в арбитраж из-за сокращения разрешений на автоперевозки - премьер

11:25 17.12.2021
Украина рассматривает возможность поставок СПГ с терминала в Клайпеде

Украина рассматривает возможность поставок СПГ с терминала в Клайпеде

10:46 17.12.2021
В Украине отношение к РФ уже более года остается хуже, чем в РФ к Украине – соцопросы

В Украине отношение к РФ уже более года остается хуже, чем в РФ к Украине – соцопросы

08:39 17.12.2021
Днепропетровскому блогеру, угрожавшему полицейскому, объявили о подозрении

Днепропетровскому блогеру, угрожавшему полицейскому, объявили о подозрении

08:22 17.12.2021
В Украине за сутки выявили 8 899 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 21 650 человек, 328 умерло

В Украине за сутки выявили 8 899 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 21 650 человек, 328 умерло

07:15 17.12.2021
С начала суток российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, погиб один боец ВСУ, еще один ранен

С начала суток российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, погиб один боец ВСУ, еще один ранен

05:48 17.12.2021
Законодатели США представили на рассмотрение сената резолюцию в поддержку независимой и демократической Украины

Законодатели США представили на рассмотрение сената резолюцию в поддержку независимой и демократической Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину

Стефанчук: Украина будет в НАТО, и "хотелки" Москвы этому не помешают

Корниенко объявил о смене руководства фракции "Голос": ее возглавила Устинова, заместитель - Клименко

Кулеба: Украина готова исполнить Минские соглашения, но РФ должна начать с договоренностей саммита Нормандского формата-2019 по безопасности

Украина готова к любому формату переговоров с РФ, нужно такое же желание РФ остановить войну на Донбассе - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину

Стефанчук: обращение нардепов в КС по законопроекту о множественном гражданству не является преградой для его рассмотрения в Раде

Железняк намерен обжаловать в суде избрание Устиновой главой фракции "Голос"

Корниенко объявил о смене руководства фракции "Голос": ее возглавила Устинова, заместитель - Клименко

Нардеп Арьев: в условиях угрозы вторжения России наша армия по факту обеспечена дизтопливом только на 17%

Представительство президента Украины в Крыму активизирует деятельность по реинтеграции и деоккупации украинского полуострова - Кориневич

Зеленский поблагодарил страны ЕС и совет НАТО за поддержку Украины в противодействии эскалации со стороны РФ

Кулеба: Украина готова исполнить Минские соглашения, но РФ должна начать с договоренностей саммита Нормандского формата-2019 по безопасности

Фракция "Евросолидарности" в Киевсовете заявила о политическом давлении и слежке за депутатами

Депутаты вновь перенесли пленарную неделю в январе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА