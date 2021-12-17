Политика

16:01 17.12.2021

Стефанчук: обращение нардепов в КС по законопроекту о множественном гражданству не является преградой для его рассмотрения в Раде

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Стефанчук: обращение нардепов в КС по законопроекту о множественном гражданству не является преградой для его рассмотрения в Раде

Обращение народных депутатов в Конституционный суд по поводу инициированного президентом Украины законопроекта о множественном гражданстве не является преградой для его рассмотрения в парламенте, заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Обращение в Конституционный суд не является преградой к рассмотрению какого-либо законопроекта в Верховной Раде. И этим некоторые депутаты иногда даже манипулируют тем, чтобы задержать рассмотрение законопроекта, отправляя его в КС, в Венецианскую комиссию", - сказал Стефанчук на итоговом брифинге в пятницу.

Вместе с тем он прогнозирует, что Рада может приступить к рассмотрению этого документа в начале седьмой сессии.

Ранее в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" руководитель межфракционного депутатского объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков сообщил, что парламентарии намерены на ближайшей неделе передать в КСУ представление по поводу президентского законопроекта о множественном гражданстве.

Как сообщалось, представители МФО "Разумная политика" и члены фракции "Европейская солидарность" собрали необходимых 45 подписей под соответствующим представлением по поводу данного законопроекта.

Зеленский 2 декабря внёс на рассмотрение Верховной Рады законопроект №6368 о множественном гражданстве для украинцев, проживающих в странах Европейского Союза и США, а также пакет законопроектов, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

Теги: #гражданство #рада #стефанчук
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