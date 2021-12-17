Политика

14:45 17.12.2021

Корниенко объявил о смене руководства фракции "Голос": ее возглавила Устинова, заместитель - Клименко

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Корниенко объявил о смене руководства фракции "Голос": ее возглавила Устинова, заместитель - Клименко

Народный депутат Александра Устинова возглавила фракцию "Голос" в Верховной Раде, сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

"Сообщаю об избрании народного депутата Украины Устиновой Александры Юрьевны на должность главы депутатской фракции политической фракции "Голос" в Верховной Раде", - сказал Корниенко на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.

Он также проинформировал, что заместителем главы фракции "Голос" избрана Юлия Клименко.

Ранее фракцию возглавлял Ярослав Железняк, а его заместителем был Роман Костенко.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на пленарном заседании 22 октября объявил о прекращении полномочий Железняка как главы фракции "Голос" по требованию 11 из 20 членов в связи с поступлением на имя спикера соответствующего письма.

Подписаны заявления обратили внимание на то, что согласно ч.4 ст.6 закона о парламентских комитетах, их председатели, первые заместители, заместители и секретари не могут быть одновременно руководителями депутатских фракций. При этом Железняк на то время одновременно занимал должности и главы фракции "Голос", и первого заместителя председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, что по убеждению большинство членов фракции, является нарушением законодательства. Костенко является секретарем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Часть фракции "Голос" обратилась с просьбой предоставить Устиновой возможность временно выполнять обязанности главы фракции до официального его избрания.

В ответ на это в партии "Голос" заявили, что попытки части членов одноименной парламентской фракции отстранить Железняка с должности ее председателя не имеют юридической силы, поскольку подписанты обращения ранее были исключены из рядов политической партии "Голос", а согласно положению о депутатской фракции, решение о выражении недоверия принимается не менее ⅔ голосов от состава фракции, то есть 14 голосами.

Ранее народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин сообщил, что большинство народных депутатов, членов политсилы, отказались принимать участия в ее съезде и заявили о выходе из партии. Кроме Юрчишина, о своем намерении прекратить членство в партии в соцсетях сообщили, в частности, Устинова и Клименко. В ответ на это лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила о невозможности дальнейшего партийного строительства вместе заявившими о выходе из партии, но подчеркнула, что идеологических разногласий с ними у ее нет и они "как депутаты, избранные от партии "Голос", должны продолжить выполнять программу партии".

Теги: #рада #голос #корниенко
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