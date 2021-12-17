Политика

12:25 17.12.2021

Представительство президента Украины в Крыму активизирует деятельность по реинтеграции и деоккупации украинского полуострова - Кориневич

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Представительство президента Украины в Крыму активизирует деятельность по реинтеграции и деоккупации украинского полуострова - Кориневич

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, которому 16 декабря исполняется 29 лет, активнее приобщается к процессу возвращения временно оккупированных территорий АРК и города Севастополя, заявил постоянный представитель главы государства в АР Крым Антон Кориневич.

Как сообщает пресс-служба президента в пятницу, в данный момент представительство совместно с партнерами работает над развитием инициатив, направленных на реализацию Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, развитие политики переходного правосудия, над соблюдением прав человека и выполнением других мер, направленных на восстановление территориальной целостности Украины и защиту наших граждан с временно оккупированных территорий.

"Среди направлений работы представительства: упрощение доступа граждан к административным услугам; обеспечение доступа к медицинским услугам; реализация прав молодежи на доступ к украинскому образованию; доступность и улучшение условий пересечения админграницы; развитие и укрепление уровня доверия к государственным институтам; документирование нарушений прав человека; урегулирование уголовного законодательства для обеспечения принципа неотвратимости наказания за тяжкие преступления; содействие введению санкций в отношении лиц, причастных к оккупации и ее последствиям, и многое другое", - говорится в сообщении.

В Офисе президента напоминают, что 26 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом № 58/2020 установил в Украине День сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополя.

"Эта важная дата отмечается каждый год и несет правду и справедливость, ведь мы должны помнить о том, что наши граждане сопротивлялись оккупации Крыма до последнего, вопреки пропаганде РФ", - напоминают в ОП.

Там уточняют, что сегодня в представительстве работают 34 члена команды, часть которых являются крымчанами, для которых деоккупация и реинтеграция является "личным вызовом на пути домой к возвращению Крымского полуострова".

"Нам было очень важно собрать профессиональную команду и иметь возможность быть включенными в обсуждение будущего Крымского полуострова на всех уровнях. Изменение подхода к роли представительства и возможность иметь в Киеве полноценный офис, обеспечивающий нашу работу и усиливающее межведомственное взаимодействие – важный шаг президента Украины в формировании последовательной политики по возвращению в Крым. Благодаря внесению изменений в указ о представительстве мы теперь включены в процессы, касающиеся вопроса возвращения временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, и уже готовы демонстрировать наши первые результаты", – отметил Антон Кориневич.

Он выразил убеждение, что представительство Президента Украины в АР Крым обязательно снова откроет свои двери в городе Симферополе.

"29 лет – это тот срок, когда делаем выводы, делимся победами и продолжаем работать дальше по пути деоккупации и реинтеграции Крыма. Работаем для восстановления конституционного строя на временно оккупированных территориях и возвращения свободы и прав человека для каждого гражданина в Крыму", – подытожил он.

Теги: #крым #оккупация #кориневич
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