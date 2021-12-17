Зеленский поблагодарил страны ЕС и совет НАТО за поддержку Украины в противодействии эскалации со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны Европейского Союза и Совет Североатлантического Альянса за поддержку Украины в противодействии эскалации со стороны РФ и призывы о необходимости немедленной деескалации, адресованные российской власти.

"Уверен, что решимость и скоординированные действия наших партнеров помогут предотвратить худший сценарий. Прилагаем общие усилия для сохранения мира", - написал Зеленский в твиттере в пятницу.

Ранее лидеры стран ЕС пообещали, что военное нападение России на Украину повлечет за собой ряд серьезных контрмер, включая скоординированные санкции против Москвы.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой источники сообщило, что США подталкивают Европейский союз к завершению подготовки санкций в отношении России, которые затронут российский энергетический сектор и банки.

"Администрация Байдена (президента США Джо Байдена - ИФ) подталкивает Европейский союз завершить разработку широкого пакета санкций против российских банков и энергетических компаний, которые можно было бы ввести совместно с США в случае нападения России на Украину", - информирует Bloomberg.

При этом источники отметили, что союзники из ЕС в отличие от США настроены менее радикально в вопросе введения санкции против России.

По данным источников, в Брюсселе также считают проблематичным отключение РФ от платежной системы SWIFT в рамках санкций. Как сообщалось ранее, администрация США рассматривает эту меру на случай нападения России на Украину. Телеканал CNN назвал это "ядерной опцией".

Сообщения от источников поступили на фоне саммита ЕС, где лидеры обсуждают пакет новых ограничительных мер на случай вторжения России в Украину.