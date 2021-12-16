Политика

16:11 16.12.2021

Фракция "Евросолидарности" в Киевсовете заявила о политическом давлении и слежке за депутатами

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Фракция "Евросолидарности" в Киевсовете заявила о политическом давлении и слежке за депутатами

Руководитель фракции "Европейской солидарности" в Киевском городском совете Владимир Прокопив заявил, что за членами фракции ведется слежка.

"В последнее время "Европейская солидарность" фиксирует тотальную слежку за членами нашей фракции. Так, в начале этого года депутат от "ЕС" Виктор Кононенко зафиксировал визуальное наблюдение, которое он расценил как подготовку покушения на свою жизнь. На прошлой неделе слежку за собой зафиксировал еще один депутат от "Европейской солидарности", заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов", – заявил Прокопив на заседании Киевсовета в четверг, сообщает пресс-служба партии.

По словам Прокопива, два человека, которые пришли в дом, где проживает Усов вместе с женой и двумя детьми, пытались определить точный адрес депутата. Один из них продемонстрировал удостоверение сотрудника отдела по борьбе с экстремистскими и радикальными организованными преступными группировками Департамента стратегических расследований на имя Ярослав Цяпко. Через сутки под домом Усова состоялся митинг "титушек" из так называемой "маршруточной мафии" с громкоговорителями, музыкой, файерами и плакатами.

"Европейская Солидарность" считает подобные вещи, где полиция играет роль не только исполнителей, но и непосредственных организаторов и наводчиков акций против депутатов Киевского городского совета, исключительным политическим давлением", – подчеркнул Прокопив.

Теги: #слежка #евросолидарность #киевсовет
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