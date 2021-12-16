Политика

15:12 16.12.2021

Депутаты вновь перенесли пленарную неделю в январе

1 мин читать
Депутаты вновь перенесли пленарную неделю в январе

Верховная Рада снова изменила календарный план своей работы в январе 2022 года и в пленарном режиме будет работать в последнюю неделю месяца (25-28 января), а не 18–20 января, как ранее планировалось.

За соответствующее постановление №6429 в четверг проголосовали 243 народных депутата.

Согласно внесенным изменениям в календарный план, с 17 по 21 января парламентарии будут работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях и группах.

Как сообщалось, депутаты также будут работать в комитетах, комиссиях и фракция 4-6 января, а 10-14 января - с избирателями.

Депутаты уже второй раз менее чем за месяц вносят изменения в календарный план января 2022 года.

Седьмая сессия в соответствии Конституции откроется в первый вторник февраля (1 февраля).

Теги: #рада #календарный_план
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:11 16.12.2021
Пленарные заседания и брифинги нардепов будут транслировать на канале "Рада" без перерывов - Арахамия

Пленарные заседания и брифинги нардепов будут транслировать на канале "Рада" без перерывов - Арахамия

12:33 16.12.2021
Из кулуаров парламента уберут новую студию телеканала "Рада"

Из кулуаров парламента уберут новую студию телеканала "Рада"

19:39 15.12.2021
Регламентный комитет предлагает открыть следующую сессию Рады 1 февраля, а закрыть 22 июля

Регламентный комитет предлагает открыть следующую сессию Рады 1 февраля, а закрыть 22 июля

19:30 15.12.2021
Регламентный комитет рекомендует Раде определиться голосованием с переносом последней пленарной недели текущей сессии на 25-28 января

Регламентный комитет рекомендует Раде определиться голосованием с переносом последней пленарной недели текущей сессии на 25-28 января

11:42 15.12.2021
Ребрендинг канала "Рада" не повлияет на трансляцию пленарных заседаний парламента

Ребрендинг канала "Рада" не повлияет на трансляцию пленарных заседаний парламента

11:03 15.12.2021
Рада в четверг может провести внеочередное заседание - Корниенко

Рада в четверг может провести внеочередное заседание - Корниенко

20:57 14.12.2021
Кто-то в Конституционном суде играет с огнем, защищая Тупицкого даже после санкций США – замглавы антикоррупционного комитета Рады Мошенец

Кто-то в Конституционном суде играет с огнем, защищая Тупицкого даже после санкций США – замглавы антикоррупционного комитета Рады Мошенец

16:11 14.12.2021
Рада упростила предоставление гражданства иностранцам, которые защищают Украину

Рада упростила предоставление гражданства иностранцам, которые защищают Украину

15:25 14.12.2021
Верховная Рада приняла в целом закон о финуслугах и финкомпаниях

Верховная Рада приняла в целом закон о финуслугах и финкомпаниях

14:21 14.12.2021
Предприниматели заблокировали проезжую часть на ул.Грушевского возле Рады

Предприниматели заблокировали проезжую часть на ул.Грушевского возле Рады

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина готова к любому формату переговоров с РФ, нужно такое же желание РФ остановить войну на Донбассе - Зеленский

Зеленский не чувствовал давления со стороны США в отношении проведения выборов в ОРДО и ОРЛО

ЕС намерен инвестировать более 2 млрд евро в страны Восточного партнерства – Мишель

Мысль о том, что США будут подталкивать Украину к уступкам в переговорах и диалоге с РФ, является дезинформацией - заместитель госсекретаря США

Нардеп Шпак из "Слуги народа" вошла в МФО Разумкова

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина готова к любому формату переговоров с РФ, нужно такое же желание РФ остановить войну на Донбассе - Зеленский

Зеленский не чувствовал давления со стороны США в отношении проведения выборов в ОРДО и ОРЛО

ЕС намерен инвестировать более 2 млрд евро в страны Восточного партнерства – Мишель

Треть украинцев готова поддержать Зеленского на президентских выборах – соцопрос

США продолжают консультации с европейскими партнерами по формату переговоров с РФ по безопасности

Мысль о том, что США будут подталкивать Украину к уступкам в переговорах и диалоге с РФ, является дезинформацией - заместитель госсекретаря США

Зеленский и премьер Италии Драги обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины

Нардеп Шпак из "Слуги народа" вошла в МФО Разумкова

Глава МИД Германии согласна с тем, что применение Третьего энергопакета ЕС к "Северному потоку 2" является безоговорочным - Кулеба

Речь переформатирования "нормандского формата" для включения в него США не идет – Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА