Политика

21:11 15.12.2021

Украина готова к любому формату переговоров с РФ, нужно такое же желание РФ остановить войну на Донбассе - Зеленский

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Украина готова к любому формату переговоров с РФ, нужно такое же желание РФ остановить войну на Донбассе - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но нужно такое же желание с российской стороны остановить войну на Донбассе.

"Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией относительно урегулирования этого процесса (ситуации на Донбассе – ИФ). Мы об этом говорим открыто и уже не первый раз. Необходимо такое же желание – остановить войну и со стороны РФ", - заявил Зеленский во время общения с журналистами на саммите Восточного партнерства.

 

 

Теги: #переговоры #россия #украина #донбасс
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