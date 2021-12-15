Украина готова к любому формату переговоров с РФ, нужно такое же желание РФ остановить войну на Донбассе - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но нужно такое же желание с российской стороны остановить войну на Донбассе.

"Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией относительно урегулирования этого процесса (ситуации на Донбассе – ИФ). Мы об этом говорим открыто и уже не первый раз. Необходимо такое же желание – остановить войну и со стороны РФ", - заявил Зеленский во время общения с журналистами на саммите Восточного партнерства.