Зеленский не чувствовал давления со стороны США в отношении проведения выборов в ОРДО и ОРЛО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не чувствовал давления со стороны США в отношении выполнения политической части Минских соглашений по проведению выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

"Давления я не ощущал. Если будет – обязательно скажу", - заявил Зеленский на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, не ощущал ли он давления со стороны партнеров из США в отношении необходимости проведения в ОРДО и ОРЛО выборов до деоккупации этих территорий.