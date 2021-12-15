Политика

21:02 15.12.2021

Зеленский не чувствовал давления со стороны США в отношении проведения выборов в ОРДО и ОРЛО

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Зеленский не чувствовал давления со стороны США в отношении проведения выборов в ОРДО и ОРЛО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не чувствовал давления со стороны США в отношении выполнения политической части Минских соглашений по проведению выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

"Давления я не ощущал. Если будет – обязательно скажу", - заявил Зеленский на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, не ощущал ли он давления со стороны партнеров из США в отношении необходимости проведения в ОРДО и ОРЛО выборов до деоккупации этих территорий.

 

Теги: #сша #урегулирование #донбасс
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