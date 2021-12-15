Треть украинцев готова поддержать Зеленского на президентских выборах – соцопрос

Президент Украины Владимир Зеленский набрал бы около 30% голосов избирателей, если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией Gradus Research в декабре 2021 года.

В обнародованном на сайте компании пресс-релизе, посвященному социологическому исследованию, уточняется, что свой голос за Зеленского готовы отдать 30% респондентов, которые планируют принять участие в голосовании и точно определились с выбором, среди всех респондентов уровень поддержки действующего президента находится на уровне 21%.

На втором месте по уровню поддержки украинцами находится пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко (его готовы поддержать 22% определившихся с выбором респондентов, среди всех опрошенных этот показатель находится на уровне 14%).

"Поддержка Владимира Зеленского выше в Центральном и Южном регионах. Значительной остается поддержка среди младшей возрастной группы. Петра Порошенко поддерживают преимущественно в Западном регионе и Киеве, а также среди респондентов старших возрастов", - говорится в релизе.

В нем уточняется, что на третьем месте рейтинга находится нардеп, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (9% голосов определившихся и 6% среди всех респондентов), четвертое - делят между собой нардепы Юрий Бойко и Юлия Тимошенко (у обоих 6% и 4% соответственно), пятое – экс-премьер Владимир Гройсман и политик Игорь Смешко (у каждого по 5% и 3% голосов соответственно).

Социологический опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона.

Периоды проведения исследования: 7-8 декабря 2021 года. Размер подборки: 2000 респондентов.

Электоральные опросы методом смартфон-интервью не позволяют отображать картину предполагаемого голосования, поскольку панель не покрывает сельских территорий и старшие возрастные группы. Данные носят иллюстративный характер и отражают отношение жителей городов к политическим лидерам страны.