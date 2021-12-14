Политика

20:57 14.12.2021

Кто-то в Конституционном суде играет с огнем, защищая Тупицкого даже после санкций США – замглавы антикоррупционного комитета Рады Мошенец

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Кто-то в Конституционном суде играет с огнем, защищая Тупицкого даже после санкций США – замглавы антикоррупционного комитета Рады Мошенец

Заместительница главы парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец (фракция "Слуга народа") считает, что информационное сообщение о поддержке Венецианской комиссией решения Конституционного суда Украины об отсрочке приведения к присяге назначенных президентом Владимиром Зеленским новых судей КСУ, обнародованное на сайте суда, свидетельствует о том, что Венецианскую комиссию пытаются использовать в интересах бывшего главы КСУ Александра Тупицкого.

"Друзья господина Тупицкого внутри Конституционного суда должны прекратить какие-либо манипуляции. Если уже появилось даже решение Соединенных Штатов о санкциях в отношении этого господина, то это однозначный сигнал, что любые попытки ломать реформы в Украине получат жесткий ответ", – цитирует Мошенец пресс-служба партии "Слуга народа".

По её словам, назначение судей Конституционного суда Украины по президентской квоте дают старт к выходу Украины из конституционного кризиса.

"Это тот же кризис, когда исчезла уголовная ответственность за ложь в декларациях, а вместе с этим были прекращены проверки деклараций НАПК и рассмотрение дел в ВАКС. Сотни дел и миллионы средств остались декриминализированными. Кто-то в Конституционном суде откровенно играет с огнем, защищая Тупицкого еще и сейчас", – подчеркнула Мошенец.

 

Теги: #ксу #тупицкий #рада
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