Политика

18:06 14.12.2021

Зеленский и премьер Италии Драги обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины

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Зеленский и премьер Италии Драги обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили шаги по деэскалации и мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

"Провел плодотворный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью вокруг Украины. Обсудили дальнейшие шаги по ее деэскалации и мирному урегулированию на Донбассе. Благодарен за жесткую поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Зеленский на своей странице в Twitter во вторник.

 

Теги: #италия #зеленский #драги
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